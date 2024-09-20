Zeki Müren Vefatının 28. Yılında Anıldı

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Sanatçı Zeki Müren'i vefatının 28'nci yılında, 'Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında' adlı etkinlikle andı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen 'Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında' adı altında düzenlenen geceye ilgi büyüktü. Bin 623 kişi kapasiteli salonu dolduran sanatseverler, Zeki Müren'e olan sevgi ve saygısını gösterdi. Turgay Kızıltuğ'un şef olarak yönettiği konserde, sunuculuğu Orkestra Şube Müdürü Turgay Mercan ve Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner üstlendi. Konserde sahne de alan Özlem Güner, şarkı aralarında Zeki Müren'in hayatından kesitleri ve anılarını anlattı.

Konser sırasında sahneye davet edilen; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Zeki Müren'in 'Dudaklarında arzu' şarkısını hep birlikte seslendirdi.

"Zeki Müren'i özlem ve rahmetle anıyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, anma gecesinde yaptığı konuşmada, "Bizler, yaş itibariyle Zeki Müren'in son dönemlerine yetiştik. Bu akşam onun şarkılarını dinlediğimizde, o zaman ki anılarımıza gidiyoruz. Benim rahmetli babam çok güzel Türk Sanat Müziği söylerdi. Pazar sabahlarına Zeki Müren ve Müzeyyen Senar şarkıları ile uyanırdık. Bu akşam da o çocukluk anılarımıza gittik. Zeki Müren, hem Bursamızın hem de ülkemizin yetiştirdiği en değerli, en büyük sanatçılardan bir tanesi. Sanat Güneşi'mizi unutulmaz şarkıları eşliğinde özlem ve rahmetle anıyoruz. Bu güzel konser ve anma gecesi için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gecenin sonunda Başkan Aydın, Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner, Şef Turgay Kızıltuğ ve Turgay Mercan'a teşekkür çiçeği verdi.