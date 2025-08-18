Zelenskiy: ABD'nin Güçlü Sinyali Önemli - Son Dakika
Zelenskiy: ABD'nin Güçlü Sinyali Önemli

18.08.2025 23:06
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Beyaz Saray'daki toplantıda ABD'nin güvenlik garantilerinin önemini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da "ABD'nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli." dedi.

Zelenskiy, Trump'ın yanı sıra Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı öncesi basına açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "ABD'nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli." diye konuştu.

Trump ile ikili görüşmesini "çok iyi ve yapıcı" şeklinde nitelendiren ve görüşmede "oldukça hassas konuları" ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, Rusya ile süren savaşın sona ermesi için güvenlik garantilerinin yanı sıra "tam bir esir değişiminin" de şart olduğunu bildirdi.

"Büyük dayanışma"

ABD ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle bir araya geldiği toplantıyı "büyük dayanışma" olarak nitelendiren Zelenskiy, toplantıya katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Zelenskiy, "(Beyaz Saray'daki görüşmede) Umarım kararlar alırız ve ardından çok önemli olan, bölgesel ve benzeri tüm hassas konuları üçlü toplantıda liderler (Trump ve Putin ile) düzeyinde tartışırız." ifadesini kullandı.

Görüşmelerdeki en hassas konu kabul edilen olası toprak tavizlerine yönelik değerlendirmede bulunan Zelenskiy, bu konunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile muhtemel bir görüşmede çözülebileceğine işaret etti.

Harita "teşekkürü"

Trump ve Zelenskiy'in yan yana oturduğu masanın karşısında büyük bir Ukrayna haritasının sergilenmesi dikkati çekti. Haritada pembeyle gölgelendirilen Ukrayna'nın doğu kısmı, Rus askeri güçlerinin halihazırda kontrol ettiği toprakları gösterdi.

Söz konusu haritaya yönelik değerlendirmede de bulunan Zelenskiy, "Başkan'a (Trump'a) savaş alanının haritadaki birçok detayını gösterdim. Harita için teşekkürler, harikaydı." ifadesini kullandı.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

22:10
