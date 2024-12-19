Zelenskiy: Avrupa Güvenlik Garantileri Yetersiz - Son Dakika
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Zelenskiy: Avrupa Güvenlik Garantileri Yetersiz

Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Avrupa'nın güvenlik garantilerinin ABD desteği olmadan yetersiz kalacağını belirtti.

19.12.2024 18:46
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin geleceği için Avrupa ülkelerinden alınacak güvenlik garantilerinin ABD'nin desteği olmadan yetersiz kalacağını ifade etti.

Zelenskiy Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde Noel ateşkesi konusunun görüşüldüğüne ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Zelenskiy, bu girişimi "siyasi PR" olarak nitelendirdi.

Söz konusu öneriyi medya aracılığıyla öğrenmiş olmaktan duyduğu memnuniyetsizliği ifade eden Zelenskiy, Ukrayna'nın doğrudan katılımı olmadan yapılan hiçbir müzakerenin ciddiye alınamayacağını söyledi.

Zelenskiy, "Macaristan'a ve Ukraynalı mültecilere yönelik muamelesine saygı duymakla birlikte, Başbakan Orban'ın müzakereleri organize etme yetkisi yoktur. Putin'e haddini bildirmek için Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını korumak, Avrupa'yı korumak zorundayız. Biz Avrupa'yı canımız pahasına koruyoruz." dedi.

Savaşın dondurulmasına değil, sona erdirilmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın sağlam güvenlik garantileriyle desteklenen "istikrarlı ve kalıcı bir barış" istediğini dile getirdi.

Zelenskiy, "Bugün ateşkes sağlamak için yarın ne olacağını da planlamalısınız. Aksi takdirde sadece çatışmayı dondurmuş olursunuz, o kadar. İşte bu yüzden Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ihtiyacı var." diye konuştu.

"Ukrayna için sadece Avrupa'nın güvenlik garantileri yeterli olmayacak"

Avrupa ve ABD'nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Zelenskiy, aynı zamanda Rusya'ya karşı daha güçlü yaptırımlar uygulanması ve NATO'nun Ukrayna için gerçek güvenlik garantileri sağlaması gerektiğini belirtti.

"Ukrayna için sadece Avrupa'dan alınacak güvenlik garantilerinin yeterli olmayacağına inanıyorum." diyen Zelenskiy, Avrupa'nın verdiği garantilerin ABD'nin desteği olmadan yetersiz kalacağını söyledi.

Zelenskiy, gelecekteki barış müzakereleri sırasında Ukrayna'nın güçlü pozisyonda olmasının mali destek, yaptırımlar ve ortak uluslararası kararlılığa bağlı olduğunu dile getirdi.

Putin'e karşı koymak ve Ukrayna'nın geleceğini güvence altına almak için kapsamlı bir strateji geliştirmek üzere Donald Trump liderliğindeki yeni ABD yönetimiyle işbirliği yapma konusunda iyimser olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Güçlü bir ABD yönetimi ve birleşik bir Avrupa sesi Putin'i durdurmada etkili olacaktır." ifadesini kullandı.

Savunma sistemlerine acil ihtiyaç

Rusya'nın 22'den fazla elektrik santrali de dahil olmak üzere Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığına işaret eden Zelenskiy, kış mevsiminde muhtemel enerji krizini ele almak için acil uluslararası destek çağrısında bulundu.

Zelenskiy, "Elektrik şebekemizi korumak için 19 ek savunma sistemine ihtiyacımız var aksi takdirde bu kış ciddi elektrik sıkıntısı yaşayacağız." dedi.

Kanada ve Almanya'dan savunma sistemleri sevkiyatı yapılmasına rağmen bunların "yetersiz" olduğunu belirten Zelenskiy, şehir ve kasabaları korumak için Patriot sistemleri gibi gelişmiş ekipmanlara ihtiyaç olduğunu yineledi.

Zelenskiy, başta F-16 savaş uçakları olmak üzere birliklerin korunması ve istikrarlı bir cephe hattının sürdürülmesi için elzem olan silah ve teçhizat eksikliğinin kritik önemde olduğuna dikkati çekerek, "Mesele insan eksikliği değil. Mesele kendimizi etkili bir şekilde savunacak araçlardan yoksun olmak." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin savaşa dahli

Kursk bölgesinde 12 bin Kuzey Koreli askerin Rusya saflarında savaştığını kaydeden Zelenskiy, bunun "Putin'in çaresizliğinin bir işareti" olduğunu dile getirdi.

Zelenskiy ölen Kuzey Kore askerlerinin üzerinde Rus kimlikleri bulunduğunu ve Rus güçlerinin kimliklerini gizlemek için yüzlerini yaktığını iddia etti.

Kaynak: AA

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