Zelenskiy: Barış için 7/24 çalışıyoruz - Son Dakika
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Zelenskiy: Barış için 7/24 çalışıyoruz

Zelenskiy, Brüksel'deki görüşmelerde barış süreci için yapıcı adımlar atacaklarını bildirdi.

07.03.2025 02:16
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) ve NATO temaslarının ardından ülkesinin, hızlı ve güvenilir bir barış için yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Zelenskiy, olağanüstü AB zirvesine katılmak için geldiği Brüksel'de yaptığı görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerinin verimli geçtiğini belirten Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile bir araya geldiğini bildirdi.

"Birçok ayrıntıyı görüşmeyi başardık. Tüm liderlerin desteği için minnettarım." ifadelerini kullanan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Barışa doğru hızlı bir ilerlemenin mümkün olduğu vizyonunu sundum ve ortaklarımızla birlikte savaşı durdurabilecek, güvenliği garanti altına alabilecek, adil ve kalıcı bir barışı sağlayabilecek adımların neler olduğunu anlıyoruz. Pratik öneriler hazırlıyoruz."

Denizde ve havada ateşkes

Zelenskiy, önceliğin denizde Karadeniz'de tüm askeri operasyonları, havada da enerji ve diğer sivil altyapılara yönelik füze, uzun menzilli insansız hava aracı ve bomba saldırılarını durduracak bir ateşkes olduğunu vurguladı.

Ukraynalı lider, "Bu ilk adımları daha geniş ve kapsamlı bir çözümün önsözü olarak görüyoruz. Savaş mümkün olan en kısa sürede sona ermeli. Ukrayna, ABD ve Avrupa'daki ortaklarımızla barış için 7/24 çalışmaya hazır." değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, 10 Mart'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini, ekiplerinin ise orada kalarak ABD'li ortaklarla çalışmaya devam edeceğini bildirerek, "ABD Başkanı Donald Trump'a söylediğimiz gibi Ukrayna çalışıyor. Hızlı ve güvenilir bir barış için yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Trump ile Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta yaşanan tartışmanın ardından düzenlenen zirvede AB, Ukrayna'nın askeri alan da dahil olmak üzere desteklenmesine olan bağlılığını yinelemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy: Barış için 7/24 çalışıyoruz - Son Dakika

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