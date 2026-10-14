Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'e 39 balistik füze fırlattığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'e 39 balistik füze fırlattığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece Kiev'deki 4 numaralı termik santrali (CHP-4) hedef aldığını, ülkeye 39 balistik füze ve 120'den fazla İHA fırlatıldığını bildirdi. Saldırılarda en az 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı; 26 noktada hasar oluştu ve en az 600 bin kişi elektriksiz kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece Kiev'deki 4 numaralı termik santrali (CHP-4) hedef aldığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine yönelik sürdürdüğü hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Başkent Kiev'in balistik füzelerle hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, müttefiklerin Ukrayna'yı bu hava saldırısına ilişkin tekrar uyarmadığını belirtti.

Zelenskiy, başkentteki 4 numaralı termik santrale (CHP-4) saldırı düzenlendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda ateşkes sağlandığı yönünde 3 gün önce yaptığı açıklamasını hatırlatan Zelenskiy, "Ruslar, ABD Başkanı'nın söylediklerine uymayı gerekli görmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırılarda 39 balistik füze ve 120'den fazla İHA kullanıldı

Zelenskiy bir diğer paylaşımında ise Rus ordusunun bu gece ülkesine 39 balistik füze ve 120'den fazla insansız hava aracı (İHA) fırlattığını belirtti.

Ağırlıklı olarak Kiev ve Harkiv bölgelerindeki enerji ve kritik altyapının hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın Amerika'ya karşı böylesine göz göre göre sergilediği saygısızlığın boyutu daha önce hiç görülmemişti." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkesindeki elektrik, doğal gaz ve petrol tesislerindeki 26 noktada hasar meydana geldiğine işaret ederek, "Maalesef en az 600 bin kişi şu anda elektriksiz. Daha kapsamlı kesintiler de olabilir." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulaması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Rusya, gerilimi azaltma fırsatını kaçırdı ve açıkça akıl almaz imha savaşını sürdürmeyi seçti." değerlendirmesini yaptı.

Saldırılarda en az 5 kişi öldü ve 27 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada da Kiev'e düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rus ordusunun bu gece Dnipro kentini de hedef aldığı belirtilen açıklamada, 2 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisiİhlas Haber AjansıPolitikaEnerjiGüncelDünyaRusyaKievSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:39
İBB Davası’nda gözler Silivri’de Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:23:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'e 39 balistik füze fırlattığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei