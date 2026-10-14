Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'e 39 balistik füze fırlattığını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece Kiev'deki 4 numaralı termik santrali (CHP-4) hedef aldığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine yönelik sürdürdüğü hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Başkent Kiev'in balistik füzelerle hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, müttefiklerin Ukrayna'yı bu hava saldırısına ilişkin tekrar uyarmadığını belirtti.

Zelenskiy, başkentteki 4 numaralı termik santrale (CHP-4) saldırı düzenlendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda ateşkes sağlandığı yönünde 3 gün önce yaptığı açıklamasını hatırlatan Zelenskiy, "Ruslar, ABD Başkanı'nın söylediklerine uymayı gerekli görmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırılarda 39 balistik füze ve 120'den fazla İHA kullanıldı

Zelenskiy bir diğer paylaşımında ise Rus ordusunun bu gece ülkesine 39 balistik füze ve 120'den fazla insansız hava aracı (İHA) fırlattığını belirtti.

Ağırlıklı olarak Kiev ve Harkiv bölgelerindeki enerji ve kritik altyapının hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın Amerika'ya karşı böylesine göz göre göre sergilediği saygısızlığın boyutu daha önce hiç görülmemişti." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkesindeki elektrik, doğal gaz ve petrol tesislerindeki 26 noktada hasar meydana geldiğine işaret ederek, "Maalesef en az 600 bin kişi şu anda elektriksiz. Daha kapsamlı kesintiler de olabilir." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulaması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Rusya, gerilimi azaltma fırsatını kaçırdı ve açıkça akıl almaz imha savaşını sürdürmeyi seçti." değerlendirmesini yaptı.

Saldırılarda en az 5 kişi öldü ve 27 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada da Kiev'e düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rus ordusunun bu gece Dnipro kentini de hedef aldığı belirtilen açıklamada, 2 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.