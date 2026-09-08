Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki bir televizyon kanalı binasına İHA'yla saldırdığını açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki bir televizyon kanalı binasına İHA'yla saldırdığını açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın "Mi-Ukrayna" televizyon kanalının binasına insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın "Mi-Ukrayna" televizyon kanalının binasına insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, gazetecilerin "Birleşik Haberler" ulusal telemaratonu kapsamında canlı yayında olduğu sırada, gündüz saatlerinde "Mi-Ukrayna"nın binasına Rusya'nın İHA'yla saldırdığını belirtti.

Saldırı sonucu kanal binasının kısmen yıkıldığını aktaran Zelenskiy, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Zelenskiy, olay yerinde ilgili ekiplerin çalışma yürüttüğünü ve Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi ekiplerinin yangını söndürdüğünü ifade etti.

Rusya'nın medya kuruluşlarına yönelik saldırısını eleştiren Zelenskiy, "Şahed" İHA'larıyla medya kuruluşlarının hedef alınmasını "Rusya'nın gerilemesinde yeni bir sayfa" olarak nitelendirdi.

Zelenskiy, Avrupa ve dünyanın bu saldırıya tepki göstermesi gerektiğini belirterek, Ukrayna'ya ve Ukraynalıların hayatına yönelik hiçbir saldırının cezasız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Ruslar, yolcu trenine saldırdı

Zelenskiy, bir başka paylaşımında ise Rusya'nın "Kiev-Sumi" seferini yapan yolcu trenine İHA ile saldırdığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, olayda can kaybının olmadığı, 90 yolcunun tahliye edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki bir televizyon kanalı binasına İHA'yla saldırdığını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki bir televizyon kanalı binasına İHA'yla saldırdığını açıkladı - Son Dakika
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