Zeydan Karalar tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer için adalet istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeydan Karalar tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer için adalet istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zeydan Karalar tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer için adalet istedi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir ve Mezitli belediye başkanlarının tutuklanmasını eleştirdi. Karalar, masumiyet karinesi, ölçülülük ve seçmen iradesinin korunmasını istedi.

(ANKARA) - Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının tutuklanmasına ilişkin, "Yargılama elbette hukuk içinde yürütülmelidir; ancak masumiyet karinesi, ölçülülük ve seçmen iradesi de aynı hassasiyetle korunmalıdır. Mersin'in iradesine, hukuka ve adalete güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Karalar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kardeşim Vahap Seçer, Mersin'e ve Mersinlilere yıllardır büyük bir özveri ile hizmet eden, halkın güçlü desteğiyle seçilmiş başarılı bir belediye başkanıdır. Tutuksuz yargılama mümkünken belediye başkanlarının görevinden ve özgürlüğünden mahrum bırakılması, yalnızca bizleri değil, sandıkta iradesini ortaya koyan Mersinlileri de yaralamaktadır. Yargılama elbette hukuk içinde yürütülmelidir; ancak masumiyet karinesi, ölçülülük ve seçmen iradesi de aynı hassasiyetle korunmalıdır. Yol arkadaşımız Vahap Seçer'in, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, görevinin başına dönmesini; sürecin adil, şeffaf ve hakkaniyetli şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Mersin'in iradesine, hukuka ve adalete güveniyoruz."

Kaynak: ANKA
Mersin Büyükşehir BelediyesiAdana Büyükşehir BelediyesiYerel HaberlerZeydan KaralarVahap SeçerYenişehirPolitikaMezitliKaralarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF’den 7 kulübe puan silme cezası TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime... Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor 300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Trump’ın eski sözcüsü Karoline Leavitt’in yeni adresi belli oldu Trump'ın eski sözcüsü Karoline Leavitt'in yeni adresi belli oldu
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Beşiktaş’tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
14:22
Okan Buruk’tan bomba Batrakov kararı
Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:51
Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
13:37
Tek harf şirketin sonunu getirdi Milyonlarca sterlinlik hata
Tek harf şirketin sonunu getirdi! Milyonlarca sterlinlik hata
13:27
İnfial yaratan görüntü Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
13:24
Okan Buruk’tan sürpriz karar Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
13:02
“Yıkamacılar“a büyük operasyon 102 kişi gözaltında
"Yıkamacılar"a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında
13:02
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:30:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Zeydan Karalar tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer için adalet istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei