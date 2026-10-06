Zeydan Karalar tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer için adalet istedi

(ANKARA) - Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının tutuklanmasına ilişkin, "Yargılama elbette hukuk içinde yürütülmelidir; ancak masumiyet karinesi, ölçülülük ve seçmen iradesi de aynı hassasiyetle korunmalıdır. Mersin'in iradesine, hukuka ve adalete güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Karalar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kardeşim Vahap Seçer, Mersin'e ve Mersinlilere yıllardır büyük bir özveri ile hizmet eden, halkın güçlü desteğiyle seçilmiş başarılı bir belediye başkanıdır. Tutuksuz yargılama mümkünken belediye başkanlarının görevinden ve özgürlüğünden mahrum bırakılması, yalnızca bizleri değil, sandıkta iradesini ortaya koyan Mersinlileri de yaralamaktadır. Yargılama elbette hukuk içinde yürütülmelidir; ancak masumiyet karinesi, ölçülülük ve seçmen iradesi de aynı hassasiyetle korunmalıdır. Yol arkadaşımız Vahap Seçer'in, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, görevinin başına dönmesini; sürecin adil, şeffaf ve hakkaniyetli şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Mersin'in iradesine, hukuka ve adalete güveniyoruz."