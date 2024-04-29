Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

29.04.2024 11:09
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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