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Zeytinburnu'nda kaza: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda kaza: 5 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda yolda bakım çalışması yapan kamyonete otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Otomobil, İSTAÇ'a ait kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonetteki 4 işçi ile otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu\'nda kaza: 5 kişi yaralandı
18.01.2024 - 03:37,
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Zeytinburnu'nda yolda bakım çalışması yapan kamyonete otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CAN 065 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Zeytinburnu mevkisinde bakım çalışması yapan İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (İSTAÇ) ait 34 FYR 493 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada kamyonetteki 4 işçi ile otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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