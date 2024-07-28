Zeytinburnu'nda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Zeytinburnu'nda, aynı sokakta iş yerleri bulunan iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beştelsiz Mahallesi'nde tekstil üzerine iş yerleri bulunan esnaf arasında 23 Temmuz'da çıkan, K.T'nin (37) hayatını kaybetmesi ve İ.D'nin (48) yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Kimlikleri tespit edilen G.D. (33), Y.D. (18) ve İ.D. (48) ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesini alan ve olayı araştıran polis ekipleri, "araca çarpma" konusundan dolayı başlayan tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğünü belirledi.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay

Beştelsiz Mahallesi'nde aynı sokakta tekstil üzerine iş yerleri bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanıp hastaneye kaldırılan K.T, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, İ.D. ise yaralanmıştı.

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde kavganın başlama anı, K.T'nin vurulması ve şüphelilerin iş yerine ateş açtığı anlar yer almıştı.