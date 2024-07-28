Zeytinburnu'nda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Zeytinburnu'nda aynı sokakta iş yerleri bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İstanbul polisi, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavganın, bir araca çarpma nedeniyle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.

28.07.2024 10:43
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Zeytinburnu'nda, aynı sokakta iş yerleri bulunan iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beştelsiz Mahallesi'nde tekstil üzerine iş yerleri bulunan esnaf arasında 23 Temmuz'da çıkan, K.T'nin (37) hayatını kaybetmesi ve İ.D'nin (48) yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Kimlikleri tespit edilen G.D. (33), Y.D. (18) ve İ.D. (48) ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesini alan ve olayı araştıran polis ekipleri, "araca çarpma" konusundan dolayı başlayan tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğünü belirledi.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay

Beştelsiz Mahallesi'nde aynı sokakta tekstil üzerine iş yerleri bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanıp hastaneye kaldırılan K.T, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, İ.D. ise yaralanmıştı.

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde kavganın başlama anı, K.T'nin vurulması ve şüphelilerin iş yerine ateş açtığı anlar yer almıştı.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, İstanbul, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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