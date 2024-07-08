Zeytinburnu'nda Ulusal Dombra Günü kutlandı

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Zeytinburnu'nda, Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikle "Ulusal Dombra Günü" kutlandı.

Abay Meydanı'ndaki program, Türkiye ile Kazakistan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, burada yaptığı konuşmada, Kazak halkının mirası olarak dombranın gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Ülkelerinde temmuz ayının ilk pazarını "Dombra Günü" olarak kutlandıklarını ifade eden Amankul, Zeytinburnu ve Bağcılar'da açılan dombra kurslarına olan ilginden memun olduklarını söyledi.

Amankul, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz 2023 Aralık ayında; Zeytinburnu'nda Abay orta ve lise okulu var, bu okulda öncelikle 'Abay' dedemiz Kazak halkının en büyük şairi, düşünürü Abay Kunanbayoğlu'dur; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeytinburnu Kaymakamlığı, Bağcılar Kaymakamlığı, Zeytinburnu Belediyesi ve biz hep birlikte dombra kursunu açtık. O dombra kursu bugün yoğun ilgi görmektedir. Bu etkinlik ülkemizde 'Ulusal Dombra Günü' olarak kutlanmaktadır. Bugün dombra çalacak arkadaşlar 6 ay önce dombrayı sıfırdan eline alıp öğrenenlerden oluşuyor. İnşallah bugün arkadaşların dombrayı ne kadar iyi çalmayı becerebildiğini ve öğrendiğini göreceğiz."

Konuşmaların ardından dombra kursunda eğitim alan öğrenciler mini konser verdi. Ayrıca, 20 dombra sanatçısı geleneksel eserleri icra ederek ustalıklarını sergiledi.

Etkinliğe Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, İl Kültür ve Turizm Başkan Yardımcısı Mümin Yıldıztaş, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Saffet Öz'ün yanı sıra Kazak ve Türk vatandaşlar katıldı.