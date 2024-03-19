İstanbul Zeytinburnu'nda 12 katlı bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin 5'inci katında yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Binada bulunanlar dışarı çıkarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'ndaki İş Merkezinde Yangın Çıktı - Son Dakika
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Emre Dündar ve Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan metruk bir bina, park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Olay sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi. Bölgeye emniyet ekipleri sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sinan Mahallesi'nde gerçekleşen iftar buluşmasında yeni dönemde Antalya'ya akıllı otopark zinciri kuracaklarını söyledi. Başkan Uysal, çevre dostu özelliklere sahip otoparkların su kaynaklarını koruyacağını ve elektrikli araç kullanımını teşvik edeceğini belirtti.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 2'si ağır olmak üzere toplam 6 işçi yaralandı. Olayın ardından jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle göçük altında kalan işçiler kurtarıldı. Yaralı işçiler, çevre hastanelere sevk edildi ve ikisinin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar'da, Sinanpaşa ilçesinde yapılan bir araç kontrolünde Suriye uyruklu araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Kontrolde bulunan 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, projelerini tanıttı ve ilk 100 günde öncelikli ele alınacak konuları açıkladı.
Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, kağıtlardan hazırladıkları ve Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde açtıkları anlamlı bir sergiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Küresel Geri Dönüşüme Vefa Sergisi büyük ilgi gördü.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümüne özel bir konser düzenledi. Konserde sevilen sanatçı Özgür Can Çoban, Çanakkale Zaferi'nin ruhunu yansıtan eserleri seslendirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ve Santral Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Kentsel Dönüşüm projeleri kapsamında yapılan Kapalı Pazar Yeri ve Park Alanı'nın açılış töreni yarın saat 17.00'de yapılacak. Proje kapsamında 6 bin 500 metrekarelik Kapalı Pazar Yeri ve 27 bin 275 metrekarelik yeni bir park alanı hizmete sunulacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?