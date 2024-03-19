Zeytinburnu\'ndaki İş Merkezinde Yangın Çıktı

Ankara'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 2'si ağır olmak üzere toplam 6 işçi yaralandı. Olayın ardından jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle göçük altında kalan işçiler kurtarıldı. Yaralı işçiler, çevre hastanelere sevk edildi ve ikisinin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.