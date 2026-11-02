Zhuhai'de 2 bin drone ile düzenlenen gösteri Hava Kuvvetleri'nin 77. yılını kutladı - Son Dakika
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Zhuhai'de 2 bin drone ile düzenlenen gösteri Hava Kuvvetleri'nin 77. yılını kutladı

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Zhuhai\'de 2 bin drone ile düzenlenen gösteri Hava Kuvvetleri\'nin 77. yılını kutladı
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Çin Hava Kuvvetleri'nin 11 Kasım'daki 77. kuruluş yıldönümü etkinlikleri, Zhuhai'de 2 bin drone ile düzenlenen ışık gösterisiyle başladı. Gösteride 15 tema ile silah ve teçhizatlar ve entegre harekat kabiliyetlerindeki ilerlemeler öne çıkarıldı.

GUANGZHOU, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 77. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek kutlamalar, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhuhai kentinde gerçekleştirilen ışık gösterisiyle başladı.

Pazar gecesi 2.000 drone kullanılarak düzenlenen gösteri gökyüzünü aydınlattı.

11 Kasım'da kutlanacak 77. kuruluş yıldönümü etkinliklerinin açılışını oluşturan gösteride, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin yeni dönemdeki dönüşüm ve gelişimini yansıtan 15 farklı temaya yer verildi. Gösteride hava kuvvetlerinin öne çıkan silah ve teçhizatları ile entegre harekat kabiliyetlerinde kaydedilen ilerlemelere de dikkat çekildi.

Önümüzdeki günlerde başka etkinliklerin de düzenlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Bayi Akrobasi Takımı, Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde Çin Seddi'nin bir bölümü üzerinde uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Hava Kuvvetleri Havacılık Üniversitesi'ne bağlı bir akrobasi takımı da ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki bir parkın üzerinde performans sergileyecek.

Hava Kuvvetleri kaynakları, etkinliklerin Çin'in hava sahası ve uzay güvenliğini koruma konusundaki kararlılığını ve kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik azmini ortaya koymayı amaçladığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
Çin Hava KuvvetleriGüncelDünyaSon Dakika

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