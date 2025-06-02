Zirai Don Olayları İçin TBMM'de Acil Çalışmalar İhtiyacı Vurgulandı - Son Dakika
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Zirai Don Olayları İçin TBMM'de Acil Çalışmalar İhtiyacı Vurgulandı

02.06.2025 16:23
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TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Niğde'de düzenlenen istişare toplantısında, Nisan ayında yaşanan zirai don olayının etkilerinin azaltılması için ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyon Başkanı Korkmaz: "Zirai donla mücadele konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor"

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Niğde'de istişare toplantısı yaptı

NİĞDE - Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Zirai Don Olayını Araştırma Komisyon Başkanı Adem Korkmaz başkanlığında istişare toplantısı yaptı.

Nisan ayında yaşanan zirai donun sonuçlarının araştırılarak raporlanması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin zararlarının tespiti muhtemel benzer olaylara karşı alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplantısı Niğde'de düzenlendi. TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz istişare toplantısında yaptığı konuşmada; "Nisan ayında yaşanan ve özellikle meyve yetiştiriciliği üzerinde ciddi olumsuz etki bırakan zirai don olayının etkilerinin azaltılması ve alınması gereken önlemlerle ilgili TBMM'den bütün siyasi partilerin katılımıyla kurulmuş olan komisyon olarak bugün Niğde'de bir aradayız. Zirai donla mücadele konusunda alınması gereken orta ve uzun vadeli ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. İklim değişikliği konusu bütün dünyanın ortak meselesi. Bu meselede hepimizin özellikle stratejik çalışmalar yapması gerekmektedir. Bu işin siyasetle ilgisi yok. Bizim sahada gördüğümüz en önemli bir diğer konu da konu sigorta konusu. Bu sigorta meselesini de yeniden gözden geçirerek, sürdürülebilir tarım ürünleri yetiştirme perspektifi içerisinde hareket edilmesine yönelik bir kanaat oluştu bizde. Buna ilişkin de ciddi bir çalışma yaparak, üreticilerin bir ürünü üretirken başına gelebilecek olan ve kontrol edilemeyen faktörler karşısında da devreye girecek bir mekanizmanın devlet tarafından devreye sokulması yönünde de çalışmalar yapılmalı" ifadelerine yer verdi. Niğde Valisi Cahit Çelik ise yaptığı konuşmada Niğde'nin tarım şehri olduğunu hatırlatarak Nisan ayında yaşanan zirai don olayının çiftçileri ve tarımsal üretimi etkilediğini ifade etti. Vali Çelik komisyondan ve bölge milletvekillerinden zirai dondan etkilenen ve zarar eden üreticilerin Ankara'da sesi olmalarını istedi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise; mevsimlik tarım işçileri ile ihtiyacı olan zirai dondan zarar gören üreticilere yönelik sosyal destek yapabileceklerini ifade etti.

Yapılan konuşmaların arından Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman İl Tarım ve Orman Müdürleri Nisan ayında yaşanan zirai dondan etkilenen tarım alanları ile ilgili bilgileri, ziraat odaları, borsalar ve birliklerin başkanları ise beklentilerini aktardı. Düzenlenen toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyelerinin yanı sıra Niğde milletvekilleri Cevahir Uzkurt, Cumali İnce ve Ömer Fethi Gürer, oda başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ilgili kurum yöneticileri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Politika, Güncel, Tarım, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zirai Don Olayları İçin TBMM'de Acil Çalışmalar İhtiyacı Vurgulandı - Son Dakika

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