Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatının bulunması için başlatılan çalışmalar 3 aydır sürüyor. Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan geminin enkazı kaldırılırken, kayıp personelin arama çalışmaları karadan ve denizden sürdürülüyor. Gemideki 12 kişilik mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

11.02.2024 14:05  Güncelleme: 14:05
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar yaklaşık 3 aydır sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

Çalışmaların 85'inci gününde sahil güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, denizden aramayı liman içi ve çevresinde sürdürüyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde yürütülen batık geminin enkazını kaldırma işlemleri de devam ediyor.

Ayrıca aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri yapılıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor
Kaynak: AA

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