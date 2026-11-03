Ereğli'de kamyon, yaya geçidinde bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ereğli'de kamyon, yaya geçidinde bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ereğli\'de kamyon, yaya geçidinde bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ereğli\'de kamyon, yaya geçidinde bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı
Haber Videosu

Zonguldak Ereğli'de Kepez Mahallesi'nden geçen kara yolunda bir kamyon, yayaya yol vermek için duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil karşıya geçen kadına da çarparak refüjde durdu. 75 yaşındaki sürücü, yanındaki 14 yaşındaki kız ve yaya hastaneye kaldırıldı; o anları başka bir aracın kamerası kaydetti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kamyon, yaya geçidinde yayaya yol vermek için duran otomobile çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi ile yaya yaralandı. Kaza anları başka bir aracın kamerasına yansıdı.

SAVRULAN OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ereğli- Zonguldak kara yolunun Kepez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Mehmet Demircan (37) yönetimindeki 67 ADH 121 plakalı kamyon, yaya geçidinde yayaya yol vermek amacıyla duran Adem Aydın (75) yönetimindeki 67 LS 153 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil, yaya geçidinden geçen Nesrin Karaman'a (46) çarptıktan sonra refüje çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Adem Aydın, yanındaki Zeynep K. (14) ve yolun karşısına geçmek isteyen yaya Nesrin Karaman yaralandı. Bir kadının da son anda kurtulduğu kaza anları başka bir aracın kamerasına yansıdı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KARA YOLUNDA TRAFİK DURDU

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre durdu. Trafik ekiplerinin kontrollü geçiş sağladığı güzergahta, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Zonguldak EreğliZonguldakEreğliEreğliEreğliEreğliGüncelKepezKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde
Yürümeye mecali yok Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
İngiliz siyasetinde deprem Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti
17:37
Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı
Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı
17:28
Arnavutköy’de eski CHP’li Meclis Üyesi’nden imam hatipler için tepki çeken sözler
Arnavutköy'de eski CHP'li Meclis Üyesi'nden imam hatipler için tepki çeken sözler
17:20
Kasımpaşa’dan şaşırtan karar Fenerbahçe’den para istemiyor
Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor
17:11
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:34
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı
Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
16:07
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 17:51:51. #7.12#
SON DAKİKA: Ereğli'de kamyon, yaya geçidinde bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android