Zonguldak\'ta 3 günlük sağanak sonrası liman çamurla doldu, deniz kahverengiye döndü

Zonguldak'ta 3 günlük sağanak sonrası liman çamurla doldu, deniz kahverengiye döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta 3 gün etkili olan sağanak, kent merkezi ve ilçelerde heyelan, yol çökmesi ve su baskınlarına yol açtı. Derelere karışan toprak ve alüvyon limana taşınırken deniz yüzeyi kahverengiye döndü, limanda yoğun çamurlu su birikimi oluştu.
ZONGULDAK'ta 3 gün etkili olan sağanağın ardından derelerin taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin rengi kahverengi oldu.
Zonguldak'ta 3 gündür süren sağanak, kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında heyelanlar, yol çökmeleri ve su baskınları yaşandı. Sağanağın ardından yüksek kesimlerden derelere karışan toprak ve alüvyon, akıntıyla birlikte Zonguldak Limanı'na taşındı. Derelerin denize döküldüğü bölgelerde suyun kahverengiye dönüştüğü görüldü. Liman içerisinde yoğun çamurlu su birikimi oluşurken, deniz yüzeyindeki renk değişimi dikkat çekti.
Kaynak: DHA
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