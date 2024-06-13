Zonguldak\'ta Akaryakıt İstasyonunda Elektrikçiler Akıma Kapıldı

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde akaryakıt istasyonunun çatısında tamirat yapan 2 elektrikçi, kaldırdıkları merdivenin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Çatıya yığılan 1'i ağır 2 yaralı işçiyi itfaiye ekipleri merdivenle indirip, sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, gece saatlerinde Gülüç beldesi Çengel Mahallesi, Alaplı yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunun pompalarının üstünde bulunan çatıda tamirat yapılması için elektrikçi çağrıldı. 2 işçi tamirat yapmak için istasyonun çatısında merdiven kaldırdı. Merdivenin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu işçiler Savaş Türkoğlu ve Müslüm Yorulmaz çatıya yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede, işçilere ulaşmak için kısa süreli elektrik kesintisi de yapıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi çatıda yaparken yaralı işçiler itfaiyenin merdiveniyle indirilip, ambulansa alındı. İşçiler, Ereğli Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan Türkoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Yorulmaz'ın durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.