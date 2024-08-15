Zonguldak'ta Belediye Aracında Çıkan Yangın Ormana Sıçradı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Belediye Aracında Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Zonguldak\'ta Belediye Aracında Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde belediyenin hayvan toplama ve ilaçlama aracı olarak kullanılan hafif ticari araçta çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangın büyümeden söndürüldü.

15.08.2024 17:54
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ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde belediyenin hayvan toplama ve ilaçlama aracı olarak kullandığı hafif ticari araçta çıkan yangın, ormana sıçradı. Çevredeki 1 ev tahliye edilirken yangın büyümeden söndürüldü.

Kozlu ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Tavşan Sokak'ta saat 15.00 sıralarında, köpek teslim almak için gelen belediyenin hayvan toplama aracı motor bölümünden alev aldı. Personel aracı terk ederken, büyüyen alevler etraftaki kuru otlara ve ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye zabıta, polis, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

1 EV TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeden yükselen dumanları görenler cep telefonuyla yangını kayda alırken, tedbir amaçlı alevlere yakın olan 1 ev tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi, Kozlu İlçe Emniyet Müdürü Fatih Durukan da olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

STAJYER İTFAİYECİLER GÖREV ALDI

Kozlu İtfaiyesi'nde stajyer üniversite öğrencisi kadın itfaiyeciler ise hem ormanın içinde hem de sokaktaki çalışmalarıyla dikkat çekti. Yangını fark ederek ihbarda bulunan ve ardından ekiplerin çalışmalarına yardım ederek su dağıtan Ali Seyit Dökmeci (14), "Kalktım baktım araba yanıyor. Görünce itfaiyeyi aradım. Arkasında benzin de varmış, araba yanınca alev otlara gitti. Otlar da rüzgardan ormana gitti. Daha sonra arabada patlamalar oldu. Yüksek sesli değildi ama benzin kendini yere saldı. Ben de burada çalışanlara su dağıttım. Hortum çekmelerine yardım ettim" dedi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

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