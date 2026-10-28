Zonguldak\'ta çökme riski bulunan 41 yıllık apartmanın kontrollü yıkımına başlandı

ZONGULDAK'ta çökme riski olan 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Apartmanın çevresindeki 2 binada bulunan 14 daire de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Meşrutiyet Mahallesi Hasan Karabacak Sokak'taki 42 numaralı apartmanın istinat duvarında oluşan çatlaklar ve ayrılmalar büyüdü. Yaklaşık 2 ay önce tahliye edilen 4 katlı 41 yıllık apartmanın çevresindeki 2 binada bulunan toplam 14 daire de bugün tedbir amacıyla boşaltıldı. Tahliyelerin ardından 4 katlı binaya ulaşılabilmesi için alana hafriyat dökülerek yükselti oluşturuldu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından iş makinesiyle kontrollü yıkıma geçildi. Binaların bulunduğu alan bariyerlerle kapatılarak önlem alındı.