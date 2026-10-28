Zonguldak'ta çökme riski bulunan 41 yıllık apartmanın kontrollü yıkımına başlandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta çökme riski bulunan 41 yıllık apartmanın kontrollü yıkımına başlandı

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Zonguldak\'ta çökme riski bulunan 41 yıllık apartmanın kontrollü yıkımına başlandı
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Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi'nde istinat duvarındaki çatlakların büyümesi üzerine çökme riski bulunan 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Çevredeki 2 binada bulunan 14 daire tedbir amacıyla boşaltıldı ve alan bariyerlerle kapatıldı.

ZONGULDAK'ta çökme riski olan 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Apartmanın çevresindeki 2 binada bulunan 14 daire de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Meşrutiyet Mahallesi Hasan Karabacak Sokak'taki 42 numaralı apartmanın istinat duvarında oluşan çatlaklar ve ayrılmalar büyüdü. Yaklaşık 2 ay önce tahliye edilen 4 katlı 41 yıllık apartmanın çevresindeki 2 binada bulunan toplam 14 daire de bugün tedbir amacıyla boşaltıldı. Tahliyelerin ardından 4 katlı binaya ulaşılabilmesi için alana hafriyat dökülerek yükselti oluşturuldu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından iş makinesiyle kontrollü yıkıma geçildi. Binaların bulunduğu alan bariyerlerle kapatılarak önlem alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta çökme riski bulunan 41 yıllık apartmanın kontrollü yıkımına başlandı - Son Dakika
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