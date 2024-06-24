Zonguldak'ta Eski Eşinin Avukatlarıyla Tartışan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Eski Eşinin Avukatlarıyla Tartışan Şüpheli Gözaltına Alındı

Zonguldak\'ta Eski Eşinin Avukatlarıyla Tartışan Şüpheli Gözaltına Alındı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski eşinin avukatlarıyla tartıştıktan sonra iş yerine zarar vererek benzinle yakma girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, nafaka borcunu görüşmek üzere avukatlık bürosuna gittiği sırada olumsuz davranışlar sergilemiş ve polis tarafından sakinleştirilmeye çalışılmıştır. Şüpheli, daha sonra büronun kapısını kırarak içeri girmeye çalışmış ancak ikna çalışmaları sonucu teslim olmuştur. Zonguldak Barosu, avukatlara yönelik saldırıları kınamış ve failin gereken cezayı alana kadar dosyanın takipçisi olacaklarını belirtmiştir.

24.06.2024 20:59
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski eşinin avukatlarıyla tartıştıktan sonra iş yerine zarar vererek benzinle yakma girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Derecikören köyünde yaşayan M.B. (38), 5 yıl önce boşandığı eşine nafakadan doğan borcunu görüşmek üzere annesi F.B. ile Çay Mahallesi Esengin Caddesi'ndeki iş hanının 2. katında yer alan avukatlık bürosuna gitti.

Eski eşinin avukatları Ayşegül Özcan ve Beyzanur Özmekik, M.B'nin görüşme sırasında gösterdiği olumsuz davranışlar nedeniyle KADES uygulamasından ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen polis, elindeki benzin şişesiyle saldırgan hareketler sergileyen M.B'yi sakinleştirmeye çalıştı. Uyarıları dikkate almayan M.B'nin koridora benzin döküp büronun kapısını yumruklaması, tehdit ve hakaretlerde bulunması üzerine olay yerine takviye ekipler çağrıldı.

Büronun tabela ve lambalarını söküp kapısını kırarak içeri girmeye çalışan M.B, ekiplerin ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Gözaltına alınan M.B'nin ifadesinde 186 bin lira nafaka borcunun olduğunu öğrenince bir anlık sinirle avukatlık bürosuna gittiğini söylediği öğrenildi.

Barodan açıklama

Zonguldak Barosundan yapılan açıklamada, müvekkilleriyle vekalet ilişkisi bulunan avukatların dosyanın tarafı olmadıkları vurgulandı.

Baronun, avukatlara yönelik saldırıları şiddetle kınadığı ve failin gereken cezayı alana kadar dosyanın takipçisi olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük çabalar sonucu kontrol altına alınan şahıs gözaltına alınmış, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle soruşturma açılmıştır. Toplumdaki şiddet sarmalı ne yazık ki en başta mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelmektedir. Herkesin bilmesi gerekir ki avukatlar, müvekkillerine vekalet ilişkisiyle bağlı olup dosyanın tarafı değildirler. Meslektaşlarımıza mesleki kimliklerinden ve üstlendikleri görevlerinden dolayı yapılan saldırıları kabul etmiyoruz. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Avukatlara yönelik gerek fiziki gerek sözlü saldırılar için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Zonguldak, Çaycuma, Çay, Saldırı, Olay, Gözaltı, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Eski Eşinin Avukatlarıyla Tartışan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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