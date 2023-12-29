 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahlı eşini ormanda öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahlı eşini ormanda öldürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D., dini nikahla birlikte yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu'nu evinin yakınındaki ormanda tabancayla 10 el ateş ederek öldürdü. Muhammet D., durumu bildirerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.12.2023 - 00:35,
Abone Ol

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D. (32), dini nikahla birlikte yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu'nu (40) evinin yakınındaki ormana götürüp, tabancayla 10 el ateş ederek öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildiren Muhammet D., 2 tabancasıyla birlikte gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Muharremşah köyünde meydana geldi. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D., dün izin alarak, dini nikahla birlikte yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu ile birlikte memleketi Zonguldak'a geldi. Muhammet D. ile Yolcuoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Muhammet D., Yolcuoğlu'nun evlerinin 150 metre yukarısındaki ormana götürdü. Uzman çavuş, burada Yolcuoğlu'nu tabancayla 10 el ateş etti. Boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan kadın kanlar içinde kalırken, Muhammet D. ise olay yerinden uzaklaştı.

112'Yİ ARADI

Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Muhammet D., birlikte yaşadığım 'Yeliz Yolcuoğlu'nu öldürdüm' diyerek kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Yolcuoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Muhammet D. ise 2 tabancasıyla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Yolcuoğlu'nun cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Öte yandan, Yolcuoğlu ve Muhammet D.'nin 2019'dan bu yana beraber oldukları, 3 yaşında da erkek çocuklarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

Zonguldak\'ta Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahlı eşini ormanda öldürdü
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Zonguldak, Nevşehir, Jandarma, Olay, Cinayet, Soruşturma, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahlı eşini ormanda öldürdü - Son Dakika


23:38
İstanbul'da bir kişi, AVM'de intihara kalkıştı İstanbul'da bir kişi, AVM'de intihara kalkıştı
23:35
İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti
23:30
Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp öldürdü Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp öldürdü
23:29
İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın
22:43
İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti
22:41
Kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi Kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi
22:16
Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk, başından vurulmuş halde ölü bulundu Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk, başından vurulmuş halde ölü bulundu
21:33
İstanbul'da yılbaşı gecesi bazı metro ve tramvay hatları 24 saat çalışacak İstanbul'da yılbaşı gecesi bazı metro ve tramvay hatları 24 saat çalışacak

Son Dakika
23:38 İstanbul'da bir kişi, AVM'de intihara kalkıştı
23:35 İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın
23:30 Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp öldürdü
22:43 İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti
22:41 Kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi
22:16 Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk, başından vurulmuş halde ölü bulundu
21:33 İstanbul'da yılbaşı gecesi bazı metro ve tramvay hatları 24 saat çalışacak
21:28 FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
21:27 İmamoğlu, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı: Cambaza bak oyunu oynanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 00:55:25. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahlı eşini ormanda öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement