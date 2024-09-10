Zonguldak\'ta Kaçak Ocaklara Geçit Yok

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ZONGULDAK'ta 1 Temmuz'dan bu yana 166 maden ocağının denetlendiğini ve 96 kaçak maden ocağının kapatıldığını açıklayan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yargı kararıyla kaçak ocaklarda 'cezasızlık durumunun' Yargıtay'ın bozma kararıyla giderildiğini söyledi. Kaçak ocakçılığın geçim ile açıklanamayacağını söyleyen Vali Hacıbektaşoğlu, "Kaçak madencilikten geçinen her kim ise biz ona iş bulacağız. Bu konuda çok açığız" ifadelerini kullandı.

? Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, genişletilmiş güvenlik ve asayiş toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. "İlimize özgü bir mesele kaçak ocaklar" diyerek söze başlayan Vali Hacıbektaşoğlu, "1 Temmuz- 9 Eylül 2024 tarihleri arasında 167 denetim yapılmış, sonucunda 96 kaçak ocak kapatılmış, 66 adli ve idari işlem yapılarak 61 bin ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. Bu konuda daha önce geçmiş yıllarda alınan tedbirler, mevzuat değişikliklerini de dikkate alarak önceki ay kapsamlı toplantı gerçekleştirmiştik. Arkadaşlarımız teknik çalışmalarını devam ettirdiler. Bu çalışma da son aşamasına geldi. Amacımız kaçak maden faaliyetlerinin sonlandırılması. Burada buna toleransımız yoktur, bunun açıklanabilir bir tarafı yoktur. Bugüne kadar mevzuatımıza uygun olarak, uygulamada yapılacak çalışmalar, tedbirler ve uygulamayı gözden geçiriyoruz. Uygulamanın kaçak maden faaliyetleriyle daha etkin mücadeleyi sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

'KAÇAK OCAKLARA 'CEZASIZLIK' SON BULACAK'

Kaçak ocak işletenlere adli ceza verilmemesi sorusuna yanıt veren Vali Bektaşoğlu, "Esasında, bir kanun değişikliği olmadı. Kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla uygulamada cezasızlık durumu ortaya çıkmıştı. Ancak en son burada yerel mahkemenin bu konuda kaçakçılığı cezasız bırakıp kabahatler kanununa göre cezalandırılması yönündeki kararı, Yargıtay'da bozuldu. Yargıtay burada cezasızlığın olamayacağını, 'orman kanunundan' cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Dolayısıyla yargı uygulamasıyla ortaya çıkan durum, yargı kararıyla düzeltilmiş oldu." diye konuştu.

'SORUN GİDERİLMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Yargı kararı düzeltilmemiş olsa mevzuat değişikliği için Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Son yargı kararına göre böyle bir ihtiyaç ortadan kalktı. Cezasızlık durumu ortadan kalkmış oldu. Kabahatler kanununa göre işlem yapıldığında kaçakçılıkta kullanılan malzemenin müsadere edilememesiydi, bu da ortadan kalkmış oldu. Savcılarımız son verilen kesinleşmiş yargı kararına göre işlem yapacaktır. Sorun giderilmiş gibi görünüyor, takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'GEÇİMLE İZAH EDİLEMEZ'

Kaçak ocaklardaki madenciliğin geçim ile açıklanamayacağını söyleyen Vali Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Daha önce de deklare ettik. Kaçak madencilikten geçinen her kim ise biz ona iş bulacağız. Bu konuda çok açığız. Bu geçimle izah edilecek bir konu değil. Tamamen gündemimizden kalkması için kararlıyız."