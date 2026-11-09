Lösemili çocuklara destek için Zonguldak\'ta 11 kişi saçını kazıttı, aralarında 77 yaşında bir kadın da var

ZONGULDAK'ta, lösemiyle mücadele eden çocuklara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 7 mahalle muhtarı ile 4 gönüllü saçlarını kazıttı. Etkinliğe katılan Emine Tatar (77) isimli kadın da saçlarını kazıtarak dayanışmaya destek verdi.

Terakki, Bahçelievler, Birlik, Ontemmuz, Çınartepe, Baştarla ve Dilaver mahallelerinin muhtarları, lösemi tedavisi gören çocuklara moral vermek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla saçlarını kazıttı. Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Aslantürk öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, 3 gönüllü erkek ve Emine Tatar da katıldı. Muhtarların saçlarını kazıtmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla muhtarlık binası önünde balonlar gökyüzüne bırakıldı. Programa Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Devrim Dural, CHP İl Başkanı Olcay Can, MHP Merkez İlçe Başkanı Gündüz Torlak, Amele Birliği Başkanı Veli Köktürk, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda gönüllü katıldı.

AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN SESİ OLMAK

Etkinliği organize eden Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Aslantürk, lösemiyle mücadele eden çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Bizim burada amacımız, kansere yakalanmış çocuklarımızın sesi olmak. Tabi ki onların her şeyini anlayamayabiliriz. Bir nebze de olsa onların dertlerine ortak olabilmek, yaşadıklarını hissedebilmek için bu organizasyonu muhtar arkadaşlarımız ve gönüllülerimizle birlikte tertipledik. Amacımız çocuklarımızın hislerine ortak olmaktı. Biz kendilerini hastanede ziyaret ediyoruz. Maddi ve manevi desteğimizi esirgemiyoruz. Hep de destek olacağız" dedi.

77 YAŞINDA SAÇLARINI KAZITTI

Etkinliğe katılarak saçlarını kazıtan Emine Tatar da lösemiyle mücadele eden çocuklara destek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Herkesin de destek vermesini beklerim" diye konuştu.

Etkinlik, balon uçurma ve boyama etkinliğinin ardından lösemili çocuklara destek mesajlarıyla sona erdi.