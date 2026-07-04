Zorlu\'dan CHP\'ye \'şikayet siyaseti\' tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Öngörülemeyen, Türkiye değil. Nedir o? Sizin Türkiye'yi her fırsatta dünyaya şikayet etme alışkanlığınızdır. Güvenilmez olan da yine Türkiye değil, rüşvet, irtikap ve benzeri birçok yozlaşma unsuruyla yarattığınız şaibe siyasetidir." ifadelerini kullandı.

Zorlu, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığında Mahalle Danışma Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada partililere hitap eden Zorlu, dünyada küresel sistemin yeniden inşa edildiğini belirterek sistemsizliğin, kuralsızlığın hakim kılınmaya çalışıldığı bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı platformlarda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" ifadelerinin dünyada kabul gördüğünü aktaran Zorlu, Erdoğan'ın bu çıkışının başladığı günden bugüne dünyada yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin bu tutumunu haklı çıkardığını söyledi.

Zorlu, dünyanın farklı bölgelerindeki savaş ve gerilimleri hatırlatarak, "Tüm bunları değerlendirdiğimizde Türkiye, böylesine bir sarmalın içerisinde ciddi bir tavır ortaya koymuş ve bir başarı elde etmiştir. Güçlü devlet, güçlü liderlik ve ortaya konulan bu ilkesel tutumla birlikte Türkiye'miz, bu zor coğrafyada, bu zor iklime rağmen dünyada güvenli liman olma özelliğini koruyan ve bunu geleceğe taşımayı başarmış yegane ülkelerden birisi olmuştur. Bu, elbette AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle gerçekleşti ve gurur duymakta da sonuna kadar haklıyız." diye konuştu.

Savaş ve kaos iklimine rağmen ciddi bir süredir Türkiye'nin yoluna istikrarlı biçimde devam ettiğini belirten Zorlu, "Biz ikinci bir şeyi de başardık. Kendi savunma sanayi hamlemizle böylesine bir savaş ikliminin tetiklendiği bir dönemde 'Biz de varız' dedik. Bugün savunma sanayimiz yüzde 82 millilik ve yerlilik oranına ulaşmıştır. Gök vatan, mavi vatan ve yeşil vatan dahil olmak üzere bu doktrini sadece konuşarak değil hamasi söylemlerle değil tüm kurumlarımızla ve dünyaya barış, huzur temasıyla ortaya koymuş bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

"İçlerindeki tartışmaları, Türkiye'ye tahvil ederek gölgelemeye çalışıyorlar"

Zorlu, önümüzdeki hafta Ankara'nın NATO zirvesine ev sahipliği yapacağını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Konu buraya gelmişken ana muhalefetin, CHP'nin eski genel başkanının çok defa yaptığı bir icraat ve uygulama, Türkiye'yi dışarıya şikayet etme davranışı... En son, Türkiye'de böyle bir zirvenin yapılıyor olmasından da çok büyük rahatsızlık duymuş olmalı ki yine ülkemizi dış dünyaya şikayet edercesine 'Türkiye öngörülemeyen, güvenilmez bir ülke' ifadesini kullandı. Buradan, Çankaya'dan sesleniyorum, çünkü burası bu seslenişi yapmak için belki en özel yerlerden bir tanesi. Öngörülemeyen, Türkiye değil. Nedir o? Sizin Türkiye'yi her fırsatta dünyaya şikayet etme alışkanlığınızdır. Güvenilmez olan da yine Türkiye değil, rüşvet, irtikap ve benzeri birçok yozlaşma unsuruyla yarattığınız şaibe siyasetidir. Kendi içlerindeki tartışmaları, dünya siyasetinde bir aktör olma konumuna erişen Türkiye'ye tahvil ederek sürekli gölgelemeye çalışıyorlar."

Rekabetin siyasette hak olduğunu ve rekabete de hazır olduklarını ifade eden Zorlu, "Ancak böylesine milli meselelerde kendi çukur siyaseti anlayışlarına tahvil edip buna alet etmek isteyen duruş kabul edilebilir değildir. Ben inanıyorum, bu siyaset Ankara'da asla karşılık bulmayacak ve yakında hep birlikte siyasi sonuçlarını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin Sapanca'da gerçekleştirdiği kampta dile getirdiği "AK Parti, bir Türkiye kitabıdır" cümlesini hatırlatan Zorlu, bu ifadenin gelecek süreçteki vizyonlarını güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olduğunu kaydetti.

Kürşad Zorlu, AK Parti'nin, Türk siyasetinin merkez üssü olduğunu belirterek partinin bugün 11 milyon 700 bin üyeye ulaşmasının, bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de Çankaya'yı da bu sefer AK Parti'mizle onurlandıracağız"

Parti düsturlarının "herkesi kazanmak" olduğunu ifade eden Zorlu, siyaseti insan odaklı yapma gayesinde olduklarını bildirdi.

Kürşad Zorlu, şunları kaydetti:

"Bahsettiğim bu kırılma dönemi, Türkiye'mizi yeni yüzyılda sadece bölgesel bir oyuncu değil küresel bir oyuncu olmaya doğru ilerleteceğimiz bir dönem olacak. İnanıyorum, 2028 ve ardından 2029'da yaşanacak yerel seçimler önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz, hep birlikte bu yolculuğu devam ettireceğiz. Ama yetmez. İnanıyorum bizler birlik olursak, bu yolculuk kesintisiz bir biçimde devam ederse Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de Çankaya'yı da bu sefer AK Parti'mizle onurlandıracağız."

NATO zirvesi dolayısıyla Ankara'da bazı çalışmaların yapıldığını hatırlatan Zorlu, "Elbette olacak. Bu bizim şehrimiz, başkentimiz. Ancak bunu bile kısır bir siyasete alet etmeye çalıştılar. Bir milletvekili bir ilde çıkmış, 'Ankara'da bunları yapıyorsunuz. Neden? İlla burada da mı NATO zirvesi olmalı?' diyor, güya aklınca bir mesaj vermeye çalışıyor. Kendi şehrin, Cumhuriyet Halk Partili belediye, neden yapmıyorsunuz? Şimdi bu hamasi oyunları ve senaryoları elimizin tersiyle iteceğiz. Biz kendi gündemimizle, bu tartışmaların dışında milletimize gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşın yaşadığı sorunlara değinen Zorlu, "Zor durumda olan dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın serzenişlerine elbette kulak tıkayamayız. Onları dinleyeceğiz. Çünkü biz önce dinlersek inanıyorum, o vatandaşımız bizden asla uzaklaşmayacaktır. Yeter ki onlarla birlikte olduğumuzu hiçbir zaman unutturmayalım. Yakın gelecekte inşallah bu zirveler döneminin de yarattığı yeni ivmelenme, vatandaşlarımızın bize yönelik serzenişlerini minimize edecek bir dönemi beraberinde getirecek. Buna inanıyoruz." diye konuştu.

Zorlu, önceki gün tanıtımını yaptıkları Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi'nin (TÜDSES) internet sitesinin ziyaret sayısının 1 milyona ulaştığını, sistemin mobil uygulamasının da sanal uygulama mağazalarından yaklaşık 20 bin kez indirildiğini söyledi.