Zoveser Dağı, doğasıyla ziyaretçilerini mest ediyor - Son Dakika
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Zoveser Dağı, doğasıyla ziyaretçilerini mest ediyor

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Zoveser Dağı, doğal güzellikleri ve zengin bitki florasıyla doğaseverleri etkiliyor. Yaz aylarında rengarenk çiçeklerle süslenen dağ, kış aylarında ise yoğun kar yağışıyla büyüleyici bir görüntü sunuyor. Zoveser Gölü ise kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Doğaseverler, bölgedeki kantaron çiçeği yoğunluğunu ve Sarıgan Şelalesi'nin güzelliğini hayranlıkla karşılıyor. Ziyaretçiler, Zoveser Dağı'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için davet ediliyor.

25.07.2024 19:07
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Zoveser Dağı, doğasıyla ziyaretçilerini mest ediyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde Zoveser Dağı doğasının yanı sıra zengin bitki florası, yılkı atları, şelaleleri ve göletleriyle doğaseverleri mest ediyor.

Sason ilçesinde bulunan rakımlı Zoveser Dağı yılın her mevsiminde ayrı güzelliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Doğaseverlerin, trekkingçilerin (doğa yürüyüşü) rotaları arasında bulunan Zoveser Dağı, yaz aylarında keklik sesleri arasında aralarında civan perçemi, altın otu, kantaron çiçeği gibi çok farklı çiçeklerin olduğu rengarenk çiçekleriyle doğaseverleri karşılarken kış aylarında ise yoğun kar yağışı sonucu adeta gelinliğini giymiş gibi ziyaretçileri kendine hayran bıraktırıyor.

Kar suları ile beslenen Zoveser Dağı zirvesindeki Zoveser Gölü ise bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı kurumayla yüz yüze kalmış durumda. Zoveser Dağı'na çıkan bir gurup doğasever, gördükleri manzaralar karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Doğaseverlerden Metin Özmen, Zoveser Dağı'nda kantaron çiçeğinin yoğun bir şekilde bulunduğunu belirterek, "Mide hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor, hacamat tedavisi sonrası yaraların iyileşmesinde kullanılıyor. Kantarın çiçeği bu bölgede oldukça yoğun ancak bölge insanı çok fazla kantaron yağı çıkarmadıkları için koparıp kullanmıyorlar. Özellikle Zoveser Dağı'nda bu kantaron çiçeğinden çok fazla var. Değerlendirilerek kantaron yağına dönüştürülebilir" dedi.

Zoveser Dağı zirvesindeki gölün bu yıl kurumaya başladığını ifade eden Özmen, "Zoveser'in zirvesindeyiz. Göl özellikle bilinen ve ziyaret edilen bir göl. Çünkü etrafındaki kar erimiyordu ve suyu hiç bitmiyordu. Yaz turizminde özellikle Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi illerden ziyaretçiler geliyor. Şehirlerde insanlar sıcaktan kavrulurken burada çiçekler yeni açmaya başlıyor. Yürüyüş esnasında müthiş kokuları içimize çekiyoruz. Gerçekten buralar anlatılmaz ancak yaşanır. Herkesi Zoveser Dağı'nı görmeye davet ediyoruz. Burada bulunan Sarıgan Şelalesi ise Güneydoğu'da eşsiz bir güzelliğe sahip. Buz gibi bir suyu var" şeklinde konuştu.

"Burası Antalya değil, Sason"

Ziyaretçilerden Sabahattin Atalay ise, "Batman Muş sınırında bulunan 2 bin 700 rakımlı Zoveser Dağı zirvesinde bulunan ve kar sularıyla beslenen göl, bu yıl maalesef ki yaşanan sıcaklık nedeniyle kurumuş durumda. Biz doğaseverler olarak buraya gezi düzenledik ama üzüldük çünkü göl kurumaya yüz tutmuş. Çok temiz havası var, bitki örtüsü oldukça zengin bir bölge, envai çeşit çiçekler var. Şelale, Zoveser Dağı'na ayrı bir güzellik katıyor. Burası Antalya değil, Batman'ın Sason ilçesindeki Kaleyolunda bulunan Sarıgan Şelalesi. İnanılmaz soğuk bir su ve serin bir hava var burada" ifadelerini kullandı.

Gördüğü manzara karşısında şaşırdığını belirten doğasever Tarcan Baran da, "Harika bir doğası var buranın. Geldiğimde böyle bir manzara ile karşılaşacağımı ummuyordum doğrusu. Burayı gördüğümde buranın Sason olabileceğine ihmal vermiyordum ama burası Sason" dedi.

Kaynak: İHA

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