Antakya'da kaybolan altınlar bulundu, 18 altın sahibine teslim edildi
Hatay Emniyet Müdürlüğü, 7 Eylül 2026'da Antakya'da kaybolan altınların bulunması için çalışma başlattı. Kamera incelemeleri sonucu yakalanan şüphelinin ikametinde ele geçirilen 18 altın sahibine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 7 Eylül 2026 tarihinde Antakya’da meydana gelen olayda kaybolan altınların bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar ve uzun süreli kamera incelemeleri neticesinde, altınları aldığı tespit edilen H.A. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada;
6 adet tam altın,
4 adet yarım altın,
8 adet çeyrek altın
olmak üzere toplam 18 adet altın ele geçirildi.
Bulunan altınlar sahibine teslim edildi.
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu
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