Hatay'da kafe ve oyun salonu denetiminde 5 ruhsatsız işletmeye idari işlem başlatıldı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik il genelinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

İl merkezi ve tüm ilçelerde internet kafeler ile oyun salonlarına yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında 43 internet kafe ve oyun salonu denetlenirken, işletmecilere gerekli uyarı, tebliğ ve bilgilendirmeler aktarıldı. Denetimler sırasında toplam 210 şahsın kimlik sorgulaması ve kontrolü yapıldı. Kontroller sonucunda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığı tespit edilen 5 işletme hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun