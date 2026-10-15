İki suçtan 11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs İskenderun'da tutuklandı - Son Dakika
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İki suçtan 11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs İskenderun'da tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmada, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs İskenderun'da yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplam 11 yıl hapis cezasıyla aranan F.B., İskenderun'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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