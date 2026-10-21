TİGAD Başkanı Geçgel, kamuda gazete aboneliklerinin iptalini eleştirdi - Son Dakika
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TİGAD Başkanı Geçgel, kamuda gazete aboneliklerinin iptalini eleştirdi

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TİGAD Başkanı Geçgel, kamuda gazete aboneliklerinin iptalini eleştirdi
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TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, 21 Ekim mesajında kamuda tasarruf kapsamında gazete ve dergi aboneliklerinin iptalini, kamu reklamlarının kısıtlanmasını eleştirdi. Geçgel, gazetecilere yeşil pasaport için yasal düzenleme çağrısı yaptı.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, 21 Ekim Gazeteciler Bayramı dolayısıyla kapsamlı bir açıklama yayımladı. Gazetecilik mesleğinin taşıdığı hayati öneme dikkat çeken Geçgel; basın sektörünün yaşadığı ekonomik darboğazı, kamudaki tasarruf tedbirlerinin medya üzerindeki olumsuz etkilerini, gazetecilerin ağır çalışma koşullarını ve yeşil pasaport taleplerini gündeme taşıdı.

Demokrasinin teminatı ve kamuoyunun vicdanı olan basın kuruluşlarının ekonomik olarak zor durumda bırakılmasının toplumun haber alma hakkını tehdit ettiğini belirten Geçgel, 21 Ekim'in Türk basın tarihinde 1961 yılında yürürlüğe giren 212 sayılı Basın İş Kanunu ile başlayan tarihi bir hak arama ve dayanışma günü olduğunu hatırlattı.

"TASARRUF TEDBİRLERİ BASININ BELİNİ BÜKÜYOR"

Tasarruf tedbirleri kapsamında gazete ve dergi aboneliklerinin iptal edilmesi, basılı yayın alımlarının sınırlandırılması ve kamu reklamlarının kısıtlanmasının sektörü uçuruma sürüklediğini ifade eden Okan Geçgel, şunları söyledi:

"Kamuda tasarruf elbette önemlidir. Ancak tasarruf denildiğinde ilk akla gelen alanlardan birinin basın olması, üzerinde ciddi biçimde düşünülmesi gereken bir meseledir. Bir gazete veya derginin kamu kurumuna ulaşması sadece bir satın alma işlemi değildir; yerel haberciliğin desteklenmesi ve kamuoyunun bilgi edinmesi açısından kritiktir. Yıllardır vatandaşın haber alma hakkı için mücadele eden basının üç beş kuruşluk abonelik bedellerine göz dikmek ne kadar doğrudur? Basın kuruluşları zaten kâğıt, baskı, dağıtım, personel ve dijital altyapı maliyetleriyle boğuşuyor. Basından tasarruf olmaz! Basını ayakta tutmak, demokrasiyi ve milletin haber alma hakkını ayakta tutmaktır."

"YEREL BASININ GÜÇSÜZLEŞMESİ, YEREL DEMOKRASİNİN ZAYIFLAMASIDIR"

Yerel medyanın şehirlerin hafızası olduğunu vurgulayan TİGAD Genel Başkanı Geçgel, yerel gazetelerin ve internet haber sitelerinin kapanmasının şehirlerin geleceğini olumsuz etkileyeceğini dile getirdi. Kamu kurumları ile medya arasındaki ilişkilerin kontrolsüz harcama değil, adil ve şeffaf bir kamu politikasıyla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

"GAZETECİLERİN EMEĞİ ALDIKLARI ÜCRETLE ORANTILI DEĞİL"

Gazetecilerin gece gündüz, afet ve kaza demeden mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını hatırlatan Geçgel, basın çalışanlarının elde ettiği gelirin üstlendikleri sorumlulukla bağdaşmadığını vurguladı. Düşük ücretler, mesleki güvencesizlik ve ağır çalışma şartlarının nitelikli insan kaynağını sektörden uzaklaştırdığını belirtti.

"YEŞİL PASAPORT ARTIK BİR LÜKS DEĞİL, GEREKLİLİKTİR"

Gazetecilere yeşil pasaport hakkı tanınması çağrısını yineleyen Okan Geçgel, uluslararası haber takibi, vize süreçleri ve bürokratik engellerin aşılması adına belirli mesleki kıdeme sahip gazetecilere yeşil pasaport verilmesini içeren adil bir yasal düzenlemenin TBMM ve ilgili kurumlarca acilen hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

"21 EKİM SADECE KUTLAMA DEĞİL, HAK ARAMA GÜNÜDÜR"

Basın özgürlüğünün sadece kâğıt üzerinde kalmaması, ekonomik ve hukuki güvencelerle desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Geçgel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim mücadelemiz ayrıcalık mücadelesi değildir. Gazetecilerin hak ettiklerini aldığı, yerel basının susturulmadığı bir Türkiye istiyoruz. Kamu kurumlarını tasarruf politikalarını yeniden değerlendirmeye, işverenleri çalışanların şartlarını iyileştirmeye, yasama organını ise yeşil pasaport başta olmak üzere mesleki hakları düzenlemeye davet ediyoruz. Etik ilkelerden ayrılmadan, hakikatin izinde kalan tüm meslektaşlarımın 21 Ekim Gazeteciler Bayramı’nı kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle anıyorum."

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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