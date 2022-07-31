Burdur'da orman yangınına 6 helikopter, 5 Uçak müdahale ediyor - Son Dakika
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Burdur'da orman yangınına 6 helikopter, 5 Uçak müdahale ediyor

31.07.2022 20:21

- Burdur'da orman yangınına 6 helikopter, 5 Uçak müdahale ediyor Burdur'un Buçak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 150 personel, 3 iş makinesi müdahale ediyor.

Burdur'un Buçak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 150 personel ve 3 iş makinesi ile müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Bucak'ın Özkaraseki Mahallesi mevkiinde bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Bucaki Burdur ve Isparta Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, bölgeye iş makineleri, arazözler sevk edildi. Yangına 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 150 personel, 3 iş makinesi müdahale ediyor. Bölgeye Antalya'dan da yardımcı ekip sevk edildi.

Öte yandan yangının çıkış nedeni belli olmazken jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - BURDUR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da orman yangınına 6 helikopter, 5 Uçak müdahale ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da orman yangınına 6 helikopter, 5 Uçak müdahale ediyor - Son Dakika
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