Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Z Raporu
01:00 Galatasaray - Altay
02:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
03:00 Trabzonspor - A. Demirspor
04:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
05:00 A. Alanyaspor - DG Sivasspor
06:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
07:00 Galatasaray - Altay
08:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
11:00 Gamer
12:00 Fenerbahçe - Ç. Rizespor
12:30 Y. Kayserispor- FTA Antalyaspor
13:00 Maç Başlıyor
13:30 Y. Kayserispor- FTA Antalyaspor
15:30 Maç Başlıyor
16:00 A. Hatayspor - M. Başakşehir
18:00 beIN Süper Lig
19:00 Fenerbahçe - Ç. Rizespor
21:00 beIN Süper Lig
23:00 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika