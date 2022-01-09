Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altaş Denizlispor
04:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Kocaelispor
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
13:25 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Nasadoge Menemenspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Beypiliç Boluspor - Balıkesirspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Eyüpspor - Gençlerbirliği
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Eyüpspor - Gençlerbirliği
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika