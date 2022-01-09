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09 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

09.01.2022 06:42
09 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

09 Ocak 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altaş Denizlispor

04:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:00 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Kocaelispor

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Sabahı

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

12:30 Spor Bülteni

13:25 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Nasadoge Menemenspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Beypiliç Boluspor - Balıkesirspor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Eyüpspor - Gençlerbirliği

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Eyüpspor - Gençlerbirliği

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

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Bandırmaspor, Denizlispor, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 09 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 09 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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