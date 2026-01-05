1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim
05.01.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cristiano Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonra taşınacağı 30 milyon sterlin (1,2 milyar TL) değerindeki lüks malikanesi 3 yılı süren inşaatın ardından tamamlandı. 8 yatak odası bulunan malikanede sonsuzluk havuzu, yer altı otoparkı, akıllı ısıtma sistemi, spor salonu, sinema odası ve masaj odası gibi bölümler de yer alıyor.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmasının ardından yaşamını sürdüreceği 30 milyon sterlin değerindeki (1,2 milyar TL) lüks malikane tamamlandı.

ÜLKENİN EN BÜYÜK VE EN PAHALI ÖZEL KONUTU

Üç yıldır süren inşaatın ardından inşa edilen yapı, Portekiz'in başkentinin yaklaşık 50 kilometre uzağında yer aldı. Bir sahil kasabasına inşa edilen bu yapı, ülkenin en büyük ve en pahalı özel konutları arasında yer aldı.

1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

8 YATAK ODALI DEV KONUT

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Bu malikanede sekiz yatak odası bulunuyor. Yapıda; sonsuzluk havuzu, yer altı otoparkı, akıllı ısıtma sistemi, spor salonu, sinema odası ve masaj odası gibi bölümlerin olduğu belirtildi.

1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

TÜM DETAYLAR DİKKAT ÇEKİCİ

Haberin devamında, malikanede Ronaldo'nun çocukları için özel oyun alanları ve plaj alanlarının da bulunduğu, iç dekorasyonda İtalyan mermeri, altın kaplama musluklar ve çiftler için tasarlanan özel Louis Vuitton duvar çalışmasının olduğu dile getirildi.

1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

TOPLAM SERVETİ 56 MİLYAR LİRADAN FAZLA

Yaklaşık 56 milyar TL'lik serveti olduğu belirtilen Ronaldo, futbol kariyerinde beş kez Altın Top kazanmayı başardı. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bin gole ulaşınca futbolculuk kariyerini noktalayacağını ifade etmişti.

1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

Suudi Arabistan Pro Lig, Cristiano Ronaldo, Yatak Odası, Al Nassr, Magazin, Sterlin, Sinema, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı Ailesinden açıklama var Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Galatasaray’ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı Galatasaray'ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
Fenerbahçe’ye mi geliyor Lazio’dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
19:27
Musaba 11’de oynayacak mı Domenico Tedesco’dan cevap
Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap
19:20
Thomas Reis: Fenerbahçe’ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 20:55:17. #7.11#
SON DAKİKA: 1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.