Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmasının ardından yaşamını sürdüreceği 30 milyon sterlin değerindeki (1,2 milyar TL) lüks malikane tamamlandı.
Üç yıldır süren inşaatın ardından inşa edilen yapı, Portekiz'in başkentinin yaklaşık 50 kilometre uzağında yer aldı. Bir sahil kasabasına inşa edilen bu yapı, ülkenin en büyük ve en pahalı özel konutları arasında yer aldı.
Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Bu malikanede sekiz yatak odası bulunuyor. Yapıda; sonsuzluk havuzu, yer altı otoparkı, akıllı ısıtma sistemi, spor salonu, sinema odası ve masaj odası gibi bölümlerin olduğu belirtildi.
Haberin devamında, malikanede Ronaldo'nun çocukları için özel oyun alanları ve plaj alanlarının da bulunduğu, iç dekorasyonda İtalyan mermeri, altın kaplama musluklar ve çiftler için tasarlanan özel Louis Vuitton duvar çalışmasının olduğu dile getirildi.
Yaklaşık 56 milyar TL'lik serveti olduğu belirtilen Ronaldo, futbol kariyerinde beş kez Altın Top kazanmayı başardı. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bin gole ulaşınca futbolculuk kariyerini noktalayacağını ifade etmişti.
Son Dakika › Yaşam › 1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.