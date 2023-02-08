55. saatte mucize! Annesinin enkaz altında emzirerek hayatta tuttuğu 1,5 yaşındaki Masal bebek kurtarıldı - Son Dakika
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55. saatte mucize! Annesinin enkaz altında emzirerek hayatta tuttuğu 1,5 yaşındaki Masal bebek kurtarıldı

08.02.2023 13:31

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde göçük altında kalan 1,5 yaşındaki Masal, 55 saat sonra kurtarıldı. Arama ve kurtarma ekipleri, göçük altında bebeğini emzirerek hayatta tutan ve hala enkaz altında olan anne Yeliz Kıraççakalı'yı kurtarmak için çalışmalara devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgede bulunan arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Hükümet Bulvarı'ndaki Yenişehir Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, enkazda dinleme yaptı.

BEBEĞİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARDILAR

Enkazdan ses alan ekipler, bunun üzerine apartmanın yan tarafındaki binadan sesin geldiği noktaya tünel açtı. 1,5 yaşındaki Masal ile annesi Yeliz Kıraççakalı'ya (23) ulaşan ekipler, titizlikle sürdürdükleri çalışmanın ardından Masal'ı enkazdan çıkardı.

ANNE İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Deprem günü enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkan ve 55 saatlik umutlu bekleyişin ardından bebeğine kavuşan baba Ömer Kıraççakalı, ambulansa alınan bebeğine sarılarak, büyük mutluluk yaşadı. Kurtarma ekiplerine, bebeğini emzirerek hayatta tuttuğunu belirten ve halen enkaz altında bulunan anne Yeliz Kıraççakalı'yı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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Kahramanmaraş, Yenişehir, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 55. saatte mucize! Annesinin enkaz altında emzirerek hayatta tuttuğu 1,5 yaşındaki Masal bebek kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 55. saatte mucize! Annesinin enkaz altında emzirerek hayatta tuttuğu 1,5 yaşındaki Masal bebek kurtarıldı - Son Dakika
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