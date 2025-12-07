1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor - Son Dakika
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
07.12.2025 10:49
Batman'da 55 yaşındaki Osman Akın'ın 1.5 yıldır yaşadığı hıçkırık nöbetleri hayatını zorlaştırıyor. Hastanelerden sonuç alamadığını belirten Akın, ''Bir hafta duruyor, bir hafta devam ediyor. Hıçkırık nöbeti geldiği zaman hiç durmuyor. O süre zarfında yemek fazla yiyemiyorum. Halsiz oluyorum. Bu hıçkırıktan kurtarmak için yardım istiyorum'' dedi.

Batman'da yaşayan evli ve 5 çocuk babası Osman Akın'ın (55) hayatı, 1,5 yıl önce başlayan hıçkırık nöbetleri yüzünden kabusa döndü. Aralıklı hallerde süren nöbetler nedeniyle yemek yiyemeyen, yorgun ve bitkin düşen Akın'ın rahatsızlığı, başvurduğu hastanelerde de tedavi edilemedi. Ailesinin de kendisinin durumu nedeniyle yıprandığını ve hastanelerde kendisiyle ilgilenmek zorunda kalarak yorulduklarını belirten Akın, hıçkırık rahatsızlığından kurtulmak için yardım bekliyor.

"1 HAFTA DURUYOR 1 HAFTA DURMADAN DEVAM EDİYOR"

Hıçkırık nöbetleri başladıktan sonra yaşadıklarını anlatan Osman Akın, "Hıçkırık nöbetlerim 1,5 yıl önce başladı. Ondan sonra devam etti. Bir hafta duruyor, bir hafta devam ediyor. Hıçkırık nöbeti geldiği zaman hiç durmuyor. Bir hafta boyunca durmuyor. O süre zarfında yemek fazla yiyemiyorum. Ondan sonra ben çok kusuyorum. Çok halsiz oluyorum. Midem ağrıyor" dedi.

"HIÇKIRIK NÖBETLERİ BENİ MAHVETTİ"

Hıçkırıktan kurtulmak istediğini ifade eden Akın, "1,5 yıldır bu hıçkırık nöbeti beni mahvetti. Ben bu hıçkırıktan kurtulmak istiyorum. Bunun için çok hastaneye gittim ama bir sonuç alamadım. Hastanede bir sürü film çekildim. Bir sürü tahliller yaptım. Kan tahlili yaptım. Daha bir çözüm bulamadılar. Ben bu hıçkırıktan kurtulmak için yardım istiyorum. Bu hıçkırık nöbetleri beni çok yoruyor. Bu hıçkırık yüzünden benim ailem de sefil oldu. Sürekli hastanedeyiz. Benimle uğraşıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Sağlık, Batman, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    resme bakarken bile her an hıçkıracak gibi duruyor sayın abim 1 1 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    bizim burada da vardı genç bir arkadaş hıçkırıp duruyor burda kusuyordu,evlendikten sonra bitti hıçkırık 0 1 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet Dadaş Ahmet:
    Acı biber yeme.. 0 1 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    temiz bir poşeti al ağzının etrafını elinle hava almayacak şekilde kapat ve nefes al ver poşetin içine. dışarıdan hava girmeyecek şekilde devam edebildiğin kadar yap geçecek kardeşim inşallah 0 0 Yanıtla
  • Cengiz DOĞAN Cengiz DOĞAN:
    Mide diyaframlariyla ilgili bir durum bu daha öncede boyle bir vaka vardı mide diyaframlari operasyonu gerekli 0 0 Yanıtla
