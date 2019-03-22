1 Milyon 250 Bin Kişi İşkur Aracılığıyla İşe Yerleştirildi"

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Bafra'da Kurulan Tesis, Tüm Türkiye'nin Fide İhtiyacını Karşılamaya Talip

Milyonluk Tekneyi İş Yerinin Çatısında Yapıyor

Dört Kardeş Ele Ele Verdi, Kendi İşlerinin Patronu Oldu