Son Dakika Haberleri: 10 düzensiz göçmen yakalandı
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10 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nde rutin devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, Midilli'ye doğru giden bottaki aralarında kadın ve çocukların da olduğu biri Afganistan, 9'u İran uyruklu düzensiz göçmenleri alıp kıyıya çıkardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının Cunda Adası'ndaki yerleşkesine getirilen yabancı uyruklular, polis merkezine teslim edildi.
Yiyecek, içecek, giysi, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.
10 düzensiz göçmen yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Ayvalık, Balıkesir, Yunanistan, Midilli Adası, Güncel
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