10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayabaşı, mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82. yılında saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanan bir lider olduğunu vurgulayan Kayabaşı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız bu günde, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' sözünden hareketle, Türk milletinin ve Türk vatanının Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında bölünmez bütünlüğünü sonsuza kadar koruma ve yüceltme azim ve kararlılığı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız kutsal emaneti, gelecek nesillere taşıyacağımızı bir kez daha bütün dünyaya ilan ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şanlı ecdadımızı, İstiklal mücadelemizin eşsiz kahramanları ile tüm aziz şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."