10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu ve milli mücadelenin başkahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82. yılında saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkenin içinde bulunduğu türlü imkansızlıklara rağmen Türk milletiyle milli mücadelede büyük zaferler kazandığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Atatürk, üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla başarılı bir komutan ve lider olarak milli belleğimizde ve dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Yaşamını milletin bağımsızlığına adayan Atatürk, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözüyle Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşatılması konusunda aziz milletimize olan güven ve inancını bir kez daha ifade etmiş, Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşaması için birçok yeniliğe imza atarak gerçekleştirdiği inkılaplarla gelecek nesillere büyük bir miras bırakmıştır. Bize düşen en önemli görev, Cumhuriyetimizi ve güzel vatanımızı, Atatürk'ün çizdiği yolda, akıl ve bilimin ışığında ilerletmek, muhafaza ve müdafaa etmek olmalıdır. Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna, fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de mesajında, başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık ömrüne sayısız eserler sığdırdığını aktardı.

Modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün cepheden cepheye koşarak işgal altındaki vatan topraklarının kurtuluşuna önderlik ettiğine, Türkiye'yi örnek ve saygın bir ülke konumuna getirdiğine dikkati çeken Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"Vefatının üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen dünyanın saygı duyduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünceleri örnek alınıyor. Onun düşüncelerine olan bağlılığımızla özgürlüğün, demokrasinin, çağdaşlığın herkesi ve dünyayı sarmalaması için çalışacağız. Atatürk'ün gösterdiği yolda hiç durmadan ilerleyeceğiz. Onun ilkeleri ve ışığı, Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar aydınlatmaya devam edecektir."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ise mesajında şunları aktardı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece vatan topraklarında değil, ileri görüşlülüğü, idealistliği ve kararlılığıyla tüm dünya tarihinde önemli bir yere sahip bir liderdir. Atatürk önderliğinde Türk milletinin, birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhu içinde hareket edip emperyalistlere geçit vermeyerek bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini, çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için yine Atatürk'ün fikirlerinin aydınlattığı yolda, bilimin ışığında yeni ufuklara doğru vizyonu ile emin adımlarla ilerlemekteyiz."