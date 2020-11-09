10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

09.11.2020 13:21
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası, System.String[]

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu ve milli mücadelenin başkahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82. yılında saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkenin içinde bulunduğu türlü imkansızlıklara rağmen Türk milletiyle milli mücadelede büyük zaferler kazandığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Atatürk, üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla başarılı bir komutan ve lider olarak milli belleğimizde ve dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Yaşamını milletin bağımsızlığına adayan Atatürk, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözüyle Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşatılması konusunda aziz milletimize olan güven ve inancını bir kez daha ifade etmiş, Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşaması için birçok yeniliğe imza atarak gerçekleştirdiği inkılaplarla gelecek nesillere büyük bir miras bırakmıştır. Bize düşen en önemli görev, Cumhuriyetimizi ve güzel vatanımızı, Atatürk'ün çizdiği yolda, akıl ve bilimin ışığında ilerletmek, muhafaza ve müdafaa etmek olmalıdır. Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna, fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de mesajında, başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık ömrüne sayısız eserler sığdırdığını aktardı.

Modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün cepheden cepheye koşarak işgal altındaki vatan topraklarının kurtuluşuna önderlik ettiğine, Türkiye'yi örnek ve saygın bir ülke konumuna getirdiğine dikkati çeken Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"Vefatının üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen dünyanın saygı duyduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünceleri örnek alınıyor. Onun düşüncelerine olan bağlılığımızla özgürlüğün, demokrasinin, çağdaşlığın herkesi ve dünyayı sarmalaması için çalışacağız. Atatürk'ün gösterdiği yolda hiç durmadan ilerleyeceğiz. Onun ilkeleri ve ışığı, Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar aydınlatmaya devam edecektir."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ise mesajında şunları aktardı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece vatan topraklarında değil, ileri görüşlülüğü, idealistliği ve kararlılığıyla tüm dünya tarihinde önemli bir yere sahip bir liderdir. Atatürk önderliğinde Türk milletinin, birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhu içinde hareket edip emperyalistlere geçit vermeyerek bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini, çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için yine Atatürk'ün fikirlerinin aydınlattığı yolda, bilimin ışığında yeni ufuklara doğru vizyonu ile emin adımlarla ilerlemekteyiz."

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tahliye edildi Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi
Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir         
14:10
Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor         
13:55
Son Dakika! Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı         
12:51
Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı         
12:13
Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan "Kararlılık" vurgusu geldi         
12:07
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim         
11:05
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Arkadaşına dehşeti yaşattı! Önce hatırını sordu, ardından bıçakla kovaladı Arkadaşına dehşeti yaşattı! Önce hatırını sordu, ardından bıçakla kovaladı         
09:59
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 14:22:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei