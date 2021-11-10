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10 Kasım'da Ankara tek yürek olacak - Son Dakika

10 Kasım'da Ankara tek yürek olacak

10.11.2021 00:02
10 Kasım'da Ankara tek yürek olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anacak. Anıtkabir'de başlayacak anma törenlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 9-12 Kasım tarihleri arasında Atatürk'ü sevdiği türkülerle ve tiyatro oyunlarıyla yad edecek. "O An: Kara" billboardlarıyla donatılacak Başkent'te Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi de Gençlik Parkı'ndan Anıtkabir'e kadar bisiklet turu gerçekleştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümünde çeşitli anma programları düzenleyecek.

Devlet erkanının 10 Kasım'da 09.05'te Anıtkabir'de hazır olacağı anma törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümü haftasında Başkent Ankara'da konser, dinleti ve tiyatro oyunlarının yer aldığı programlarla anılacak.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ TÜRKÜLER VE TİYATRO OYUNLARI BAŞKENTLİLERLE BULUŞACAK

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 9 Kasım'da Ali Altay'ın Gençlik Parkı Büyük Sahne'de saat 20.00'de vereceği 'Ata Türküleri' konserine ev sahipliği yapacak.

10-11 Kasım'da Dilek Türker ve Tayfun Yılmaz'ın sahnelediği Halide Edip Adıvar'ın ünlü eseri 'Türk'ün Ateşle İmtihanı' adlı tiyatro oyunu ile Gençlik Parkı Büyük Sahne'de saat 20.00'de Başkentlileri buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, "(0312) 507 37 62" numaralı telefonla rezervasyon yapılabilmesi için vatandaşlardan aşı kartı veya son 48 saat içinde yapılmış PCR testi isteyecek.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTİ "O AN: KARA" BİLLBOARDLARIYLA SÜSLEYECEK

10 Kasım nedeniyle kent genelini "O AN: ANKARA- Kalbimizdesin" billboard ve afişleriyle donatacak olan Büyükşehir Belediyesi, 12 Kasım'da da Gençlik Parkı Büyük Sahne'de saat 20.00'de düzenleyeceği dinletiyle Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde yad edecek.

Anma programları "Yas günü değil yad günü" temasıyla Tarhan Baydar'ın yönetmenliğini, Prof. Dr. Mehmet Efe'nin orkestra şefliğini, Aysın Işımer'in sanat danışmanlığını yaptığı "Ata'mızın Ardından" adlı dinleti, Çağla Serin Özparlak, Simgem Tokmak Baykara, Elif Yoldaş, Göktan Güçlü ve Altan Alkan'ın senfonik ve görsel anlatımı ile devam edecek. "(0312) 507 37 63" numaralı telefonla rezervasyon yaptırabilecek Başkentlilere açık olacak programın sunumunu ise Devlet Tiyatroları sanatçısı Pervin Ünalp yapacak.

BİSİKLET TURUYLA ANMA

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi, 10 Kasım saat 19.05'te Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı nedeniyle "Atatürk'ü Anma Bisiklet Turu" düzenleyecek.

Gençlik Parkı'ndan Anıtkabir'e yapılacak bisiklet turuna tüm başkentliler bisikletleriyle katılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları da 10 Kasım'da saat 08.50'de B Blok önünde düzenlenecek anma töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak.

(Çiğdem Şirin/İHA)

10 Kasım'da Ankara tek yürek olacak
10 Kasım'da Ankara tek yürek olacak
10 Kasım'da Ankara tek yürek olacak

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 Kasım'da Ankara tek yürek olacak - Son Dakika


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