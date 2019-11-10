10 Kasım özel: Savaşlarda yaralanan Atatürk'ün hayatı boyunca geçirdiği hastalıklar
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 81 yıl önce 10 kasım 1938'de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti. 57 yıllık hayatı boyunca cepheden cepheye koşan ve Mareşal unvanı alan Atatürk, çocukluğundan beri birçok hastalıkla mücadele etti.
Bugün 10 Kasım 2019... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü.
Atatürk vefatından aylar önce yaveri Salih Bozok'a şöyle söyler: "Ben öleceğim Salih, çünkü benim hastalığım siroz. Okudum, tetkik ettim, siroz insanı muhakkak öldürür. Ama hastalığım daha önce tüm ayrıntılarıyla bana anlatılsaydı, o zaman bu işin başında önlemini alırdım."
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:29
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