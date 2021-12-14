10. Uluslararası Klarnet Festivali, 24 Aralık'ta başlayacak - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle NOTİST Media & Event ve Toplum İçin Sanat Derneği (TOİSAD) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Klarnet Festivali, 24-26 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın sanat yönetmenliğini üstlendiği festivalin bu yılki açılışı, 24 Aralık'ta tarihi Atlas Sineması'nda " Belkıs Özener'e Saygı Konseri" ile yapılacak.

Konserde sanatçının yaşam öyküsünün anlatıldığı belgesel gösteriminin yanı sıra ünlü sanatçılar Hakan Aysev, İpek Açar, Serkan Çağrı, Suzan Kardeş ve Yonca Lodi unutulmaz Yeşilçam şarkılarını seslendirecek.

Türkiye'yi yurt dışında temsil eden iki kadın klarnetist Merve Nuvasil ve Ecesu Sertesen'in solistliğinde, kadın şef Ceyda Ayanoğlu şefliğinde tamamı kadın müzisyenlerden oluşan bir orkestrayla "Kadın Senfonisi" adlı konser, 25 Aralık'ta Atlas Sineması sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Baba Evi, Deli Yürek, İkinci Bahar, Ekmek Teknesi gibi unutulmaz dizileri nahif müzikleriyle hatıralara kazıyan İstanbul müziğinin temsilcilerinden "İncesaz", hem kendilerine ait besteler hem de herkesçe bilinen eserlerden oluşan bir repertuvarla 26 Aralık'ta Atlas Sineması'nda sahne alacak.

Festivalin son konserine, İncesaz'ın albüm ve dizi müziklerine uzun yıllar klarnetiyle ses veren Serkan Çağrı da konuk sanatçı olarak katılacak.