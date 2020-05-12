10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAKAN TANER YILDIZ'DAN AÇIKLAMALAR

"2023'E ÖNEMLİ BİR HAZIRLIKLA GİRMİŞ OLACAĞIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rus yetkililerle yapılan görüşmelerde doğalgaz piyasasında Türkiye'yi olumlu yönde etkileyecek bir kısım kararlar alındığını belirtti.

"AFGANİSTAN'DA SERT ÇATIŞMALAR OLACAK"

Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan'da geçen yıllardaki gelişmelere değindi ancak halen üstesinden gelinmesi gereken zorlu mücadeleler olduğuna dikkat çekti. Obama, "Bazı inişler ve çıkışlar olacak. Önümüzdeki aylarda bazı sert çatışmalar olacak" dedi. Obama ayrıca Afganistan'daki ABD güçlerinin bu yaz takviye edileceğini ve asker sayısının 100 binden fazla olacağını söyleyerek, Afgan hükümetinin kapasitesinin artırılması ve ekonomik kalkınma için yardım programlarına hız verileceğini de ifade etti.

AYDIN POLİSEVİ'NDEKİ YANGIN

BİR AŞÇI, İKİ POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU Aydın Polisevi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında hayatını kaybederken 12 kişi ise yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden birinin sözleşmeli aşçı, diğer kişinin ise polis memuru oldukları tespit edildi. Yangının binanın zemin katında bulunan atış poligonunda barut gazı sıkışması sonucu çıktığı belirtildi.

DOKUMA FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

İstanbul Bahçelievler'de bir Dokuma Fabrikasında yangın çıktı.

5 katlı fabrikanın çatı katında başlayan yangına, çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 1.5 saat süren müdahalenin ardından güçlükle kontrol altına alınabildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

TRT TÜRK, BİRİNCİ YAŞINI ÇALIŞANLARI İLE KUTLADI

TRT kanallarından TRT Türk kanalının birinci yıl dönümü TRT'nin merkezi olan Oran Şehri'nde bulunan tesislerinde bir resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin başta olmak üzere çok sayıda TRT çalışanı ile Ankara'da bulunan ulusal televizyon kanallarının Ankara temsilcileri katıldı.

(İHA)