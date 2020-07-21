10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERZURUM'U SEL VURDU: 6 ÖLÜ

Erzurum merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Horasan'ın Taçlık Köyü'nde sele kapılan 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağmur, Aziziye İlçesi'ne bağlı Dadaşkent semtinde onlarca evin sular altında kalmasına neden oldu. Evlerini dolduran suyu kovalarla boşaltmaya çalışan vatandaşlar, alt yapı yetersizliğinden dolayı belediye yetkililerine tepki gösterdi.

TAKSİM'DE ASAYİŞİ BU ARAÇLAR SAĞLAYACAK

İstanbul'un kalbi olarak nitelendirilen Taksim'de artık güvenlik 2010 model bu üç mini araçla sağlanacak.

Bir vakıf tarafından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlanan otomobillerin değeri 50 ila 80 bin TL arasında değişiyor. Taksim'in güvenliği için kullanılacak otomobiller, küçük olmaları nedeniyle dar sokaklar ve kalabalık yerlerde rahatça ilerleyip, suçluları kovalayacak. Otomobiller, turistler ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

DÜNYA OKULLAR ARASI SATRANÇ ŞAMPİYONASI Dünya Okullar Arası Satranç Şampiyonası Kayseri Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu organizasyona 33 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katıldı.

(İHA)