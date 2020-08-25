10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

GENÇ TELEVİZYONCUYA BIÇAKLI SALDIRI

Bir televizyon kanalında çalışan çalışan Aslı Göknar, Beyoğlu'nda kuaförden çıktığı sırada bir kadın tarafından bıçaklandı. Göknar kanlar içinde yere yığılırken vatandaşlar "polisten yardım istedi.

Yaralanan Aslı Göknar, ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürülen saldırgan kadın ise, Göknar'ı hasmı oluğunu iddia ettiği bir radyo programcısı sanarak yaraladığını söylediği belirtildi.

Zanlının şizofreni hastası olduğu ve daha önce de benzer saldırılar gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

KÖYDE KUNDAKLAMA OLAYLARI SABIRLARI TAŞIRDI

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Topraktepe köyünde dün gece arı kovanlarının yakılması üzerine köylüler eylem yaptı.

Yaklaşık 100 vatandaş Doğanşehir'e yürüyerek geldi ve Doğanşehir Hükümet Konağı önünde seslerini duyurmaya çalıştı.

Kaymakam Barbaro Baran ile görüşen köylüler, 9 yıldır meydana gelen kundaklama olaylarının bir an önce çözülmesini istedi.

APOLLON TAPINAĞINDA KAZI DEVAM EDİYOR

Aydın'ın Didim ilçesinde, kentin en önemli antik ve kültürel mirası olan dünyaca ünlü Apollon Tapınağı'nda her yıl sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmaları bu yıl da devam ediyor.

Bu yıl tapınak kazıları çevresinde bulunan 1 metre 20 cm uzunluğundaki taş duvar kazı heyetini heyecanlandırdı.

(İHA)