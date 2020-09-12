10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"KAYBEDEN DARBECİ ANLAYIŞ OLMUŞTUR"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet"le sonuçlanan anayasa referandumuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Kazanan demokrasimiz olmuştur, kaybeden darbeci anlayış olmuştur" dedi.

BALIKESİR SELE TESLİM OLDU

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Bazı yollarda göçükler meydana geldi.

OTOMOBİL İKİ GECEKONDU ARASINDA ASILI KALDI

Kağıthane'de içerisinde 7 kişinin bulunduğu otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak yol kenarındaki iki gecekondunun çatısına uçtu. Burada asılı kalan araçtakiler vatandaşların yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

BAKAN YILDIRIM HEM COŞTU HEM DE COŞTURDU

Türkiye - Sırbistan basket maçı yarı final mücadelesinde Türkiye'nin 83-82'lik skorla adını finale yazdırmasını Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım coşku ile kutladı.

(İHA)