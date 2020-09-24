10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"TEKAMÜL ETMİYORLAR, PATİNAJ YAPIYORLAR"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında Konuştu.

MUHTARIN AĞAÇLARINA GECE YARISI OPERASYONU

Aydın merkez Umurlu beldesine bağlı İlyasdere köyünde muhtar Mehmet Aydemir'e ait 3 hektarlık arazide bulunan 40-45 adet asırlık zeytin ağacı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Bahçesindeki dedesinden kalma ağaçlarının kesildiğini öğrenince büyük bir şok yaşayan Muhtar Aydemir, şüphelendiği birkaç kişiden şikayetçi oldu.

ABD 'NİN DEV YOLCU GEMİSİ İSKENDERUN'NDA

Hatay'ın İskenderun Limanı ABD'nin dev yolcu gemisi Holland-America'yı ağırlıyor. İki bin 200 turist taşıyan yolcu gemisi sabah saatlerinde İskenderun limanına demirledi.

İskenderun Limanına bugüne kadar gelen en büyük yolcu gemisi unvanını taşıyan geminin limanın en büyük rıhtımına yanaştırılması yaklaşık bir saat sürdü.

(İHA)