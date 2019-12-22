100 bin kanatlı yetiştirilerek doğaya salındı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 100 bin kanatlı yetiştirilerek doğaya salındı - Son Dakika Ekonomi

100 bin kanatlı yetiştirilerek doğaya salındı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, doğal hayatın desteklenmesi amacıyla 2019'da üretilen yaklaşık 100 bin sülün ve keklik doğaya bırakıldı.

100 bin kanatlı yetiştirilerek doğaya salındı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, doğal hayatın desteklenmesi amacıyla 2019'da üretilen yaklaşık 100 bin sülün ve keklik doğaya bırakıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi kapsamında, çeşitli sebeplerle nesli tükenme noktasına gelmiş türler için kurulan üretme istasyonlarında, her yıl binlerce keklik ve sülün üretilerek doğaya salındı.

Bu çerçevede, yıl boyunca Afyonkarahisar Şuhut, Gaziantep Erikçe, Kahramanmaraş Kapıçam, Malatya, Yozgat ve Gümüşhane Kelkit'te bulunan keklik üretme merkezinde üretilen 75 bin keklik ile Samsun Gelemen ve İstanbul Polonezköy Sülün Üretme Merkezlerinde üretilen 22 bin sülün doğaya bırakıldı. Böylece diğer kanatlı türlerle birlikte 2019 yılında yaklaşık 100 bin kanatlı doğaya salınmış oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sülün, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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