100 Günlük Denize Girme Projesi Kanser Farkındalığı Yaratıyor

BEŞİKTAŞ'ta 100 gündür denize giren 3 spor eğitmeni, 'Kanserle Mücadele Haftası' kapsamında 100 gönüllü ile birlikte Bebek Sahili'nde denize girdi. Burada konuşan Antrenör Fatih Özgan, "Bugün 100'üncü günümüz yani 4 Şubat haftası olan 'Dünya Kanserle Mücadele Haftası'na denk geliyor. Biz de bu kapsamda 100'üncü günümüzü böyle anlamlı bir proje haline getirelim dedik. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile birlikte bu 100'üncü günümüzde 100 kişi ile denize girerek sosyal sorumluluk projesi kapsamında kanserin farkına varmaları için insanları buraya topladık" dedi.

Beşiktaş Bebek Sahili'nde bir araya gelen 3 spor eğitmeni, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla başlattıkları 100 günlük denize girme programını tamamladı. Sporcular, etkinliğin son gününü 'Dünya Kanserle Mücadele Haftası' kapsamında farkındalık oluşturmaya ayırdı. Sabah saatlerinde sahilde toplanan ve sporculara destek veren yaklaşık 100 kişilik grup, hazırlıkların ardından hep birlikte denize girdi. Kanserle mücadele edenlere destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar bir süre yüzdükten sonra kıyıya çıktı. 100 gündür süreci takip eden eğitmenler, kanserde erken teşhis ve sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı.

BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE DESTEK'

Sanal medya ünlüsü Aydın Aydıner, "Yılın 365 günü; kar, kış, yağmur, fırtına demeden denizdeyim. Bu 100 günlük projenin amacı; çok sevdiğim arkadaşlarım '100 gün denize girer miyiz, giremez miyiz?' derken, 'Gireceğiz' dediler. Hep yanımdaydılar, beraber dik durduk, ben de onlara destek oldum. Çok düzgün adamlar, sporcu adamlar; 100 gün boyunca burada denize girdiler. Finalde de dediler ki, 'Abi beraber toplanalım mı? Senin arkadaşların, bizim arkadaşlarımız bir şenlik havasında olsun' Hem de Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) adına bir sosyal sorumluluk projesinde de bize destek olur musunuz dediler. 'Oluruz' dedik. Kanserli çocuklar bizim için çok önemli. Biliyorsunuz sağlık çok önemli, hepimize sağlık diliyorum. İşte bu işi de aslında o yüzden yapıyoruz. Soğuk suya girmemizin amacı sağlık. Öyle olunca hep beraber toplandık bugün. Şu an yaklaşık bir 200 kişi falan var. Yarım saat sonra denize gireceğiz, bu sayı yaklaşık 300-400 kişi falan olur" dedi.

'KANSERİN FARKINA VARMALARI İÇİN İNSANLARI BURAYA TOPLADIK'

Antrenör Fatih Özgan, "Ben ve üç arkadaşım antrenörüz. Aslında bizim amacımız antrenman yapıp denize girmek, sağlıklı bir hayat sürdürmek. Bunu 100 günlük bir 'challenge' (meydan okuma) haline getirdik. 100'üncü günümüz 1 Şubat yani bugüne denk geliyor. Bugün de 4 Şubat haftası olan Dünya Kanserle Mücadele Haftası kapsamında. Biz de bu kapsamda 100'üncü günümüzü böyle anlamlı bir proje haline getirelim dedik. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile birlikte bu 100'üncü günümüzde 100 kişi denize girerek sosyal sorumluluk projesi kapsamında kanserin farkına varmaları için insanları buraya topladık. Birazdan denize gireceğiz" dedi.

'100 KİŞİ DENİZE GİREREK BUNU KUTLAMAK İSTİYORUZ'

Antrenör Eren Metin, "Biz 100 gündür burada etkinlik yapıyoruz. 100 gündür parkta antrenman yapıp denize giriyoruz. Tamamen farkındalık için, sosyal sorumluluk için. Biz disiplini, motivasyonu, sporu insanlara sevdirmek için kendimize bir proje başlattık ve 100 gün bu disiplinli süreci sonuna kadar sürdürdük. Bugün de artık final noktasındayız. 100 kişilik bir etkinlik yapıp, 100 kişi denize girerek bunu kutlamak istiyoruz. Bunu da daha anlamlı bir hale getirmek için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV) bir projesinde, internet sitesinde bir kampanya başlattık. Buradan insanları 'Sarıyı Fark Etmeye', umudu paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

'AMACIMIZ BU ETKİNLİĞİ KANSERLE YAŞAMA ARMAĞAN ETMEK'

Antrenör Kadir Doğu, "Burada 100 gündür Ekstrem Koç ile beraber bir challenge (meydan okuma) yapıyoruz. 100 gündür egzersizin önemini aşılamak, insanların daha fazla egzersiz yapabilmesi aynı zamanda ben milli sporcuyum, milli dövüşçüyüm. Burada beraber antrenman yaptık ve 100 günlük challenge'ımızın sonunda bunu kanserle yaşama armağan etmek istiyoruz. Buradaki asıl hedefimiz; 100 gün boyunca sadece biz 3 kişi olarak bu antrenmana başladık ama şu an burada 100'den fazla kişiyiz. Hep beraber denize girerek egzersizin, antrenmanın ve spor yapmanın önemini, çağımızın hastalığı kanser ve birçok hastalığımız var; bunlarla tek savaşmamız gereken konu egzersiz yapmak, hareket etmemiz gerekiyor. Maalesef çoğumuzun işi dolayısıyla masa başında çalışıyoruz, hareket etmiyoruz. Hareket etmediğimiz için de daha çok stresle karşılaşıyoruz. Ama egzersiz yaparak, antrenman yaparak bunların hepsinin üstesinden gelebiliriz. Asıl amacımız bu ve bunu kanserle yaşama armağan etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'KANSERLİ ÇOCUKLAR İÇİN FARKINDALIĞI ARTIRMAK ADINA SOĞUK HAVADA DENİZE GİRECEĞİZ'

Kardiyolog Prof. Dr. Selen Yurdakul, "Bugün kanserli çocuklar için farkındalığı artırmak adına soğuk havada denize gireceğiz. Aslında hepimiz için, birçok insan için bir ilk olacak. Spor hocalarımız bizleri organize ettiler sağ olsunlar; spor yapan insanlar olarak hep beraber sadece farkındalık yaratmak için bu soğuk havada denize gireceğiz bu soğuk havada. Bu kadar soğukta girmek tabii ki 'sağlıklı' denilemez şu anda bir bilim insanı olarak söyleyebilirim ama burada denize girecek olan insanlar hiçbir hastalığı olmayan; tansiyon, şeker gibi hiçbir sorunu olmayan sağlıklı insanlar. ve zaten halihazırda düzenli spor yapmakta olan insanlar. Dolayısıyla bu insanlarla beraber yapabiliyoruz bunu ancak. Bakalım, yapacağız şimdi hep beraber" dedi.