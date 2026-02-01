100 Günlük Denize Girme Projesi Kanser Farkındalığı Yaratıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

100 Günlük Denize Girme Projesi Kanser Farkındalığı Yaratıyor

100 Günlük Denize Girme Projesi Kanser Farkındalığı Yaratıyor
01.02.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta 100 gün denize giren eğitmenler, kanserle mücadele haftasında 100 gönüllü ile etkinlik düzenledi.

BEŞİKTAŞ'ta 100 gündür denize giren 3 spor eğitmeni, 'Kanserle Mücadele Haftası' kapsamında 100 gönüllü ile birlikte Bebek Sahili'nde denize girdi. Burada konuşan Antrenör Fatih Özgan, "Bugün 100'üncü günümüz yani 4 Şubat haftası olan 'Dünya Kanserle Mücadele Haftası'na denk geliyor. Biz de bu kapsamda 100'üncü günümüzü böyle anlamlı bir proje haline getirelim dedik. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile birlikte bu 100'üncü günümüzde 100 kişi ile denize girerek sosyal sorumluluk projesi kapsamında kanserin farkına varmaları için insanları buraya topladık" dedi.

Beşiktaş Bebek Sahili'nde bir araya gelen 3 spor eğitmeni, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla başlattıkları 100 günlük denize girme programını tamamladı. Sporcular, etkinliğin son gününü 'Dünya Kanserle Mücadele Haftası' kapsamında farkındalık oluşturmaya ayırdı. Sabah saatlerinde sahilde toplanan ve sporculara destek veren yaklaşık 100 kişilik grup, hazırlıkların ardından hep birlikte denize girdi. Kanserle mücadele edenlere destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar bir süre yüzdükten sonra kıyıya çıktı. 100 gündür süreci takip eden eğitmenler, kanserde erken teşhis ve sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı.

BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE DESTEK'

Sanal medya ünlüsü Aydın Aydıner, "Yılın 365 günü; kar, kış, yağmur, fırtına demeden denizdeyim. Bu 100 günlük projenin amacı; çok sevdiğim arkadaşlarım '100 gün denize girer miyiz, giremez miyiz?' derken, 'Gireceğiz' dediler. Hep yanımdaydılar, beraber dik durduk, ben de onlara destek oldum. Çok düzgün adamlar, sporcu adamlar; 100 gün boyunca burada denize girdiler. Finalde de dediler ki, 'Abi beraber toplanalım mı? Senin arkadaşların, bizim arkadaşlarımız bir şenlik havasında olsun' Hem de Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) adına bir sosyal sorumluluk projesinde de bize destek olur musunuz dediler. 'Oluruz' dedik. Kanserli çocuklar bizim için çok önemli. Biliyorsunuz sağlık çok önemli, hepimize sağlık diliyorum. İşte bu işi de aslında o yüzden yapıyoruz. Soğuk suya girmemizin amacı sağlık. Öyle olunca hep beraber toplandık bugün. Şu an yaklaşık bir 200 kişi falan var. Yarım saat sonra denize gireceğiz, bu sayı yaklaşık 300-400 kişi falan olur" dedi.

'KANSERİN FARKINA VARMALARI İÇİN İNSANLARI BURAYA TOPLADIK'

Antrenör Fatih Özgan, "Ben ve üç arkadaşım antrenörüz. Aslında bizim amacımız antrenman yapıp denize girmek, sağlıklı bir hayat sürdürmek. Bunu 100 günlük bir 'challenge' (meydan okuma) haline getirdik. 100'üncü günümüz 1 Şubat yani bugüne denk geliyor. Bugün de 4 Şubat haftası olan Dünya Kanserle Mücadele Haftası kapsamında. Biz de bu kapsamda 100'üncü günümüzü böyle anlamlı bir proje haline getirelim dedik. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile birlikte bu 100'üncü günümüzde 100 kişi denize girerek sosyal sorumluluk projesi kapsamında kanserin farkına varmaları için insanları buraya topladık. Birazdan denize gireceğiz" dedi.

'100 KİŞİ DENİZE GİREREK BUNU KUTLAMAK İSTİYORUZ'

Antrenör Eren Metin, "Biz 100 gündür burada etkinlik yapıyoruz. 100 gündür parkta antrenman yapıp denize giriyoruz. Tamamen farkındalık için, sosyal sorumluluk için. Biz disiplini, motivasyonu, sporu insanlara sevdirmek için kendimize bir proje başlattık ve 100 gün bu disiplinli süreci sonuna kadar sürdürdük. Bugün de artık final noktasındayız. 100 kişilik bir etkinlik yapıp, 100 kişi denize girerek bunu kutlamak istiyoruz. Bunu da daha anlamlı bir hale getirmek için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV) bir projesinde, internet sitesinde bir kampanya başlattık. Buradan insanları 'Sarıyı Fark Etmeye', umudu paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

'AMACIMIZ BU ETKİNLİĞİ KANSERLE YAŞAMA ARMAĞAN ETMEK'

Antrenör Kadir Doğu, "Burada 100 gündür Ekstrem Koç ile beraber bir challenge (meydan okuma) yapıyoruz. 100 gündür egzersizin önemini aşılamak, insanların daha fazla egzersiz yapabilmesi aynı zamanda ben milli sporcuyum, milli dövüşçüyüm. Burada beraber antrenman yaptık ve 100 günlük challenge'ımızın sonunda bunu kanserle yaşama armağan etmek istiyoruz. Buradaki asıl hedefimiz; 100 gün boyunca sadece biz 3 kişi olarak bu antrenmana başladık ama şu an burada 100'den fazla kişiyiz. Hep beraber denize girerek egzersizin, antrenmanın ve spor yapmanın önemini, çağımızın hastalığı kanser ve birçok hastalığımız var; bunlarla tek savaşmamız gereken konu egzersiz yapmak, hareket etmemiz gerekiyor. Maalesef çoğumuzun işi dolayısıyla masa başında çalışıyoruz, hareket etmiyoruz. Hareket etmediğimiz için de daha çok stresle karşılaşıyoruz. Ama egzersiz yaparak, antrenman yaparak bunların hepsinin üstesinden gelebiliriz. Asıl amacımız bu ve bunu kanserle yaşama armağan etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'KANSERLİ ÇOCUKLAR İÇİN FARKINDALIĞI ARTIRMAK ADINA SOĞUK HAVADA DENİZE GİRECEĞİZ'

Kardiyolog Prof. Dr. Selen Yurdakul, "Bugün kanserli çocuklar için farkındalığı artırmak adına soğuk havada denize gireceğiz. Aslında hepimiz için, birçok insan için bir ilk olacak. Spor hocalarımız bizleri organize ettiler sağ olsunlar; spor yapan insanlar olarak hep beraber sadece farkındalık yaratmak için bu soğuk havada denize gireceğiz bu soğuk havada. Bu kadar soğukta girmek tabii ki 'sağlıklı' denilemez şu anda bir bilim insanı olarak söyleyebilirim ama burada denize girecek olan insanlar hiçbir hastalığı olmayan; tansiyon, şeker gibi hiçbir sorunu olmayan sağlıklı insanlar. ve zaten halihazırda düzenli spor yapmakta olan insanlar. Dolayısıyla bu insanlarla beraber yapabiliyoruz bunu ancak. Bakalım, yapacağız şimdi hep beraber" dedi.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 100 Günlük Denize Girme Projesi Kanser Farkındalığı Yaratıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme
İşte futbol bu Galibiyet 9010’da geldi İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Bir yıldıza daha ’’Tamam’’ dedirttiler Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha ''Tamam'' dedirttiler
ABD’de federal hükümet kısmi olarak kapandı ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri

15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
13:43
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
11:13
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
10:55
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı
Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 15:39:48. #7.11#
SON DAKİKA: 100 Günlük Denize Girme Projesi Kanser Farkındalığı Yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.